【呼籲捐骨髓】血癌港媽急需善心人骨髓移植　初中兒子求助：好想見返健康嘅媽咪

▲ 血癌港媽Eva急需善心人骨髓移植。

港媽Eva一年前患上急性骨髓白血病，一直樂觀面對，惟近月復發，急需在8月內進行骨髓移植。親友包括其初中兒子非常擔心Eva，盼大眾登記捐骨髓，「好想見返健康嘅媽咪」，而Eva心意是就算自己不是那個幸運兒，亦希望其他病友受惠。

Eva友人日前在社交平台發布「急需骨髓移植」帖文，指出Eva年前患上急性骨髓白血病（血癌），一直樂觀面對，惟近月復發，化療未能控制病情，急需在1個月內進行骨髓移植。

Eva上有90歲老父，下有初中兒子，因病患平日熱愛的設計工作被迫暫停，生活重擔再也擔不起，然而她勇敢面對生命，關關難過關關過。作為母親，她盡心盡力照顧一家，作為設計師，她一直努力工作，用她的設計貢獻社會。

▲ 兒子給媽媽的信，很擔心媽媽。（受訪者提供）

血癌再次襲擊需骨髓移植

年前第一次血癌她勇敢面對，接受化療，終迎來好消息，回家和家人仔仔相擁的感覺很美好，本以為不容易的日子已捱過，可惜血癌再次襲擊Eva。Eva再一次復發再度入院，即使多勇敢的她，也感到天塌下來的感覺，情況再惡化，今次需要骨髓移植手術。

她曾將自己從入院到病房的情境一一紀錄在畫冊，包括入院、風景、醫護、院友、治療等等畫面，她努力紀錄著，更親手畫了感謝卡感謝醫護。

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初中兒盼媽媽健康

Eva仔仔Anton的願望是「希望各位可以幫下我媽咪，登記捐骨髓，我好想見返健康嘅媽咪」。他曾寫了慰問卡給媽媽，問媽媽在醫院的情況，字裡行間很擔心媽媽。

媽媽，你今天在醫院好嗎？胃口有沒有改善了一點？看見你一天比一天瘦，我很擔心⋯⋯我真的希望可以有多些哥哥姐姐願意捐骨髓，令你可以快些康復。希望你可以快些好起來，快些回家和我、爸爸、公公團聚。

Eva友人接受TOPick訪問指出，Eva剛剛過去的星期六已出院，現在在家休息，並希望可以等到骨髓配對吻合同捐贈，同時，因為Eva需要非常小心避免受感染，而現在家裏只有一個洗手間與其家人共用，所以親友現正張羅合適地址搬出。

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本地配對骨髓是最好

由於疫情，海外的捐贈及配對困難重重，每次抱有一絲希望，惟一直未配對到適合的骨髓，現只能依靠本港紅十字會配對成功，急需要在8月內物色到適合的造血幹細胞進行骨髓移植關於骨髓配對。

Eva得知本地配對是最好，而海外配對可行但不是優先，除了海外骨髓配對要龐大的費用之外，若成功配對後運送的骨髓，在疫情下需要特別冷藏機器運送，通常解凍後能夠用的骨髓幸運地只剩7成，若病人做了終極化療後輸入捐贈骨髓，若份量不足，就前功盡廢。所以本地捐贈能夠提供新鮮骨髓就免卻冗長兩地檢查血液樣本時間（約2至3周）、及海外運輸有可能壞死骨髓的風險。

▲ Eva親手畫了感謝卡感謝醫護。（受訪者提供）

希望其他病友受惠

懇請大眾到香港紅十字會登記成為周邊幹細胞及骨髓捐贈者，亦由於紅十字會的捐贈安排是不可以直接捐給某某病人，所以這個呼籲都是希望得到更多人關心及行動，Eva的心意是就算她不是那個幸運兒，亦希望其他病友受惠。

Eva及親友現在懇請18歲至65歲的各位到紅十字會登記成為周邊幹細胞及骨髓捐贈者，據悉在紅十字會的年齡上限是50歲，但親友想加大機會，醫生說可以增至65歲，但未知紅十字會會否配合。登記只需先抽血如吻合才會做進一步的檢驗，而捐骨髓不是從脊椎抽取的，而是由尾龍骨旁的腸骨抽取，避開人體最重要的中樞神經系統，一般捐贈者可即日或一日出院。

親友盼望感謝各位能無私奉獻，讓Eva能延續生命，為她的家庭再帶來一絲希望

週邊造血幹細胞採集過程：【詳情按此】

紅十字會各區捐血中心：【詳情按此】

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責任編輯︰顏紫燕