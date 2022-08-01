【細菌滋生】7.9元淘寶洗衣機槽清潔劑洗出泥水　專家教避免洗衣機藏垢貼士

▲ 淘洗衣機槽清潔劑洗出泥水，專家教避免洗衣機藏垢貼士。

洗衣機每日進行清洗動作，以為很乾淨，但實際上暗藏大量細菌。有網民分享使用洗衣機槽清潔劑經驗，一用之下洗衣機被洗出一大缸泥水，狀甚恐怖。

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日前有網民在Facebook群組發佈貼文，表示自己在淘寳購買了「老管家洗衣機槽清潔劑」，並是第一次使用此清潔劑；從配圖可見，清潔劑在洗衣機浸泡數小時後，機内浮出大量泥垢、污水，非常恐怖。

貼文引來其他網民留言，有人稱以前亦不知洗衣機槽需要清潔，第一次用清潔劑時同樣洗出滿缸泥水，但日後定時清潔就問題不大。

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減少洗衣機藏垢4大貼士

港人有不少錯用洗衣機的習慣，令衣物洗乾淨後仍有噏味，還加劇積聚污垢和滋生細菌。TOPick曾請教洗衣機雪櫃維修專家、盈豐維修工程有限公司董事劉敬康，指出能減少洗衣機藏垢的4大使用貼士。

1. 避免放過量洗衣粉

很多人以為用愈多洗衣粉，衣服會愈乾淨，但事實剛相反。劉敬康解釋，太多洗衣粉只會令洗衣機更污糟，因殘餘的洗衣粉會一直留在機內，永遠都不能沖走，一定要拆機才能清洗乾淨。道理就如同洗碗，不是用半樽洗潔精就會令碗筷更清潔，反倒只會用水更多、浪費資源。

另外，他指市面上有很牌子的洗衣粉及洗衣液，每盒洗衣粉通常會附加量匙，並有指示使用粉量，大多不建議每次使用多於一量匙，有些牌子甚至列明只需1/4或1/5量匙。

2. 過量柔順劑致滋生臭味

劉敬康提醒，切忌使用太黏稠的柔順劑。因柔順劑放在洗衣粉格內，難沖入洗衣機，即使用熱水亦很難令它化開，有可能結塊沉積，滋生細菌反而有臭味，還大大降低柔順劑的使用效果。劉敬康教路，使用柔順劑前，最好將黏稠的柔順劑以水沖稀，再加入洗衣機內。

3. 不可緊閉洗衣機門

完成清洗程序後，洗衣機仍有約1公升的水存於機內，故應長期打開洗衣機門，讓剩水得以蒸發，否則機內滋生細菌的速度將更快。此外，在洗衣機外加設門板，外觀雖好，但會添濕氣；好看卻不實際。

4. 洗衣機不宜放廁所

廁所濕氣重，易令洗衣機積存細菌；若必須放在廁所，需更勤清潔洗衣機。另外，在洗衣機外加套作保護，同樣會阻礙洗衣機蒸發濕氣。

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責任編輯：羅嘉欣