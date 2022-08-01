【MIRROR演唱會】傳MIRROR辭演日本音樂節　下月3場商台舉辦亞博會否舉行？

▲ 傳MIRROR已辭演本月20日假東京舉行的大型音樂節。

MIRROR日前舉行的紅館演唱會接連發生意外，在第4場演出發生嚴重事故，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，當中阿Mo李啟言受重傷，演唱會即時腰斬，餘下演唱會場數全取消。

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未能衝出香港？

人氣極高的MIRROR工作檔期排得密密麻麻，12子持著演唱會接下大量廣告、商演，他們更原定出席8月20日於日本東京舉行的SUMMER SONIC音樂祭。

此為當地大型及知名的音樂活動之一，大會邀請不少日本音樂人及海外知名樂隊參加，包括日本搖滾樂隊L'Arc~en~Ciel主音HYDE等，12子獲邀衝出香港參與盛事，可謂為香港增光。

不過，有傳發生紅館意外後，原跟大會簽約的MIRROR已辭演，希望他們有足夠時間調整情緒，早日走出心理陰霾。

部分成員亦要出席電影及商演等工作，當中姜濤和Jer（柳應廷）電影處男作《阿媽有咗第二個》將在8月10日舉行首映禮，翌日正式公映，未知他們會否如期出席9天後的首映禮。

▲ 原定出席8月20日假日本東京舉行的SUMMER SONIC音樂祭。

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3場商台亞博騷

此外，MIRROR成員將於9月有3場商台舉辦的亞洲國際博覽館演出，「教主」Anson Lo（盧瀚霆）與鄭欣宜於9月6日假亞博Arena舉行《拉闊音樂會 神の拉闊 鄭欣宜 x 盧瀚霆》，繼教主歌曲《Megahit》後，二人再度合作。

9月3日舉辦的《903 AllStar 籃球賽》，MIRROR、ERROR、張敬軒、馮允謙、ANSONBEAN等歌手將進行友誼賽，MIRROR成員姜濤、Ian等為籃球狂熱份子，粉絲屆時能一睹人偶像風采。

同樣由商台、9月9日舉辦的《叱咤樂壇Brand New Live生力軍音樂會》，MIRROR成員Edan（呂爵安）將接力，聯同ERROR成員、有「顏值擔當」之稱的193（郭嘉駿）及before the night ends開騷，未知以上演出可會如期進行還是取消改期？一切有待主辦方公布最新消息。

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