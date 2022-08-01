【學好中文】透過觸覺記憶刺激腦部吸收　泥膠拼字立體化助幼兒中文認字

▲ 護士媽媽Vivian提供幼兒認字好方法。

不少家長都苦惱小朋友認字困難，有感「教極都唔識」，但只要用對方法就可以幫助他們有效認字學中文。護士媽媽Vivian分享，讓孩子以泥膠拼砌中文單字，將中文字立體化，他們就更容易記憶。

兒童深切治療部專科護士、3孩媽媽Vivian於facebook專頁「護士Vi媽三小火」發文，提供幼兒認字好方法，也適用於有特殊學習需要（SEN）的孩子。她指比起平面的認字卡，利用泥膠將文字變成立體，孩子認字快好多，認為只要找到對的方法去學習，學習可以很有趣，認字也可以好好玩。她表示︰

透過觸覺記憶，刺激腦部吸收，幫助幼兒或SEN小朋友學習認字，學得更快更好玩。

▲ 利用泥膠將文字變成立體，孩子認字更快。（圖片來源︰fb「護士Vi媽三小火」）

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由認字到寫字涉空間感

Vivian提及兒子學寫「晴天」，因感到挫敗而哭起來，寫「日」字覺得寫得不好，擦完再寫，寫完再擦，感到不開心。而他由認到「晴天」到寫出來尚有距離，「晴」字分兩邊，「青」字分上下部分，牽涉空間感。

兒子屬動態型學習者（Kinesthetic Learners） ，要透過肢體動作來學習，於是Vivian試用泥膠拼「晴天」，小朋友摸一摸立體字，頓時心情好一點。她與3個孩子試用泥膠整凸出來的文字，笑言孩子自此認字都想玩泥膠。

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泥膠拼字

材料︰泥膠

步驟︰

1. 將泥膠搓成長條

2. 砌出中文單字

3. 捉住小朋友的手仔，用食指去感受凸出來的泥膠

Vivian表示家長和小朋友一起做泥膠拼字，也是一個很好的親子活動。她提醒家長，每個小朋友的學習速度和吸收能力都不同，有些小朋友在學習方面需要較多的時間和耐性。另一方面，她鼓勵家長了解孩子的學習類型，發掘適合他們的學習方式，日後面對學習問題，更容易找到解決方法，也能事半功倍。

文章及相片獲「護士Vi媽三小火」授權刊登

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責任編輯︰王明芳