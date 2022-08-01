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【周末好去處】謝安琪方皓玟8月亞博館同台演出　852FES覺醒文化藝術節集本地文創【內附連結】

休閒消費 12:02 2022/08/01

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謝安琪、方皓玟8月將於亞博館同台演出。

夏日炎炎最好去玩室內活動，Live Nation HK將舉辦築 ◆ 動文創樂風集團呈獻「852FES」，為全港首個結合本地音樂、藝術、生活與設計的體驗活動。將於8月12至14日於亞洲國際博覽館舉行，8月13及14日更邀得方皓玟和謝安琪首度同台演出。

以香港專屬區碼為名，「852FES」的主題為「Awaken Festival覺醒文化」，佔地100,000呎，「852FES」涵蓋四大元素，包括本地音樂、復刻文化、創意藝術、生活風格，結合懷舊及潮流遊樂設施、攤位市集、原創品牌、手藝工作室及4個不同藝術展區。

「852FES」場內設有佔地超過4,000呎、充滿濃厚80年代懷舊風的Bun’s室內滾軸溜冰場，可自由溜冰玩樂，滾軸溜冰隊每日將於現場挑戰一系列花式動作表演。另一邊廂由8Five2限定開設的室內滑板場，由AHKSA舉辦工作坊，讓參加者學習基本滑板技巧，更會舉行兩場大師級滑板比賽。

「852FES」覺醒文化藝術節將於下周末8月12至14日舉行，集本地音樂、復刻文化、創意藝術、生活風格，集合力量喚醒本地文化。（相片來源：852FES提供）

主辦單位聯乘音樂平台Ones To Watch，邀請多個本地音樂人輪流演出，包括吳林峯、Lolly Talk、平原習作（黃妍、Michael C、小塵埃）、Kendy Suen等。8月13及14日更有「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，為樂壇兩大實力女歌手的首度合作，票價由$388起已包入場門券。

藝術空間由本地4個藝術團體策劃，超過15位本地藝術家參與展覽，如插畫家Plastic Thing、藝人丁子朗、攝影師兼平面設計師Surreal HK，合共展出超過40幅畫作、裝置作品及一系列NFT 藝術品，還有數十位本地陶藝家的作品聯展。

現場亦有在地文創Ｘ好物市集，雲集超過80個本地品牌設立攤檔，推廣自家製食品及飲料、生活用品和手作飾物等。另亦有限定紀念品包括覺醒文化Tee、散紙包及PVC環保袋等，以潮流設計注入屬於香港的味道。

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築 ◆ 動文創樂風集團呈獻852FES「Awaken Festival覺醒文化 」

日期：8月12至14日 
時間：8月12日 （12nn至8pm）、8月13日（11am至8pm）、8月14日（11am至7pm）
地點：亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Summit 2號展館
票價：$50 （小童、長者及殘疾人士免費入場）
售票網址：www.cityline.com

852FES覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪

日期及：8月13及14日 8pm
地點： 亞洲國際博覽館 AsiaWorld-Arena 
票價：$788 / 588 / 388（門票已包括即日入場劵）

記者：張頌婷

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