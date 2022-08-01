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【教壞細路】老翁用圖書館電腦上成人網　家長斥職員懶理︰唔放心小朋友喺度

親子 13:23 2022/08/01

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一名老翁在中央圖書館公然上成人網站，遭家長投訴。

圖書館是一家大細的好去處，每天都有很多小朋友借閱圖書及使用電腦。可是，最近有家長網民向圖書館職員投訴，一名老翁在中央圖書館公然使用電腦上色情網站，擔心會影響小朋友，但圖書館職員懶理事件。

最新影片推介︰

該名家長網民日前在facebook專頁「公務員secrets」發文斥責，一名年約6、70歲的老翁每天到中央圖書館借用電腦，公然瀏覽色情網站。樓主認為該行為缺德，曾多次向圖書館職員投訴，但未有阻止老翁有關行為，令樓主不放心讓小朋友到圖書館。

呢個阿伯日日喺中央圖書館睇四仔無格仔，投訴咗咁多次都仲係俾佢照用，我點放心小朋友喺呢度休閑？！

老翁公然在圖書館上色情網站。（相片來源︰facebook專頁「公務員secrets」）

網民驚訝館方沒過濾不雅網

樓主不滿向館方反映無效，惟有上網尋求解決方法。事件引起網民熱議，驚訝圖書館的電腦竟然沒有過濾成人網站，「我也在馬鞍山圖書館見過有人睇咸片」，可見事件並非首例。有網民建議樓主，要趕走老翁很難，不如請求館方封鎖不雅網站。

點擊圖片即睇更多網民意見︰

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有法律界人士曾表示，在公眾地方播放色情電影，若令旁人感到不安，可報警處理，也可構成在公眾地方行為不檢罪名，最高刑罰為監禁12個月。

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責任編輯︰王明芳

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