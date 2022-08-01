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【冰水致命】5歲男童40度高溫下踩單車　灌冰水降溫突昏迷搶救不治

兒童健康 12:51 2022/08/01

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5歲男童運動後喝冰水，昏迷搶救不治。

夏天天氣炎熱，運動後都想喝冰水消暑，但原來此舉隨時危及性命。埃及一名5歲男童近日在40度高溫下與朋友踩單車，休息時喝冰水後，突然昏迷，最終搶救不治身亡。

事發於7月24日，居於埃及加爾比亞省坦塔市的5歲男童薩米爾（Samir Mohamed），與朋友一起在40度高溫下玩耍，踩著單車的薩米爾因為口渴，於是停下來飲水休息。他喝了一杯裝有冰塊的凍水，希望降溫，不料剛飲完就昏迷倒地。

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喝冰水對心臟造成負荷

儘管薩米爾隨即被送往醫院搶救，但他仍在到院前不治身亡，其遺體移交坦塔大學附屬醫院解剖，之後交還家屬，死因是血液循環功能急劇下降。埃及衛生與人口部非傳染性疾病部門的心臟科醫生加姆拉維表示，喝冰水與冷水容易對心率造成巨大影響。

在激烈運動後突然飲用冰冷的飲品，會對調節心率與控制身體機能的迷走神經造成刺激，進而導致心律不正、昏迷等症狀，嚴重甚至會致命。他提到，喝冷飲還容易導致喉嚨痛，且造成細菌與病毒感染。

運動後正確補充水分

本港腸胃肝臟科專科醫生區漢達指，運動後補充充足水分對運動人士相當重要，但建議在運動前1至2小時補充約300毫升的水分，保持身體的水分平衡，而非中途或劇烈運動後。

不過，身體經過運動，流失大量水分，自然會感到口渴，但若即時飲用大量水分，反會傷害腸胃，正確方法應是運動後可先渴一口水，等脈搏心跳次數恢復正常，約120次/分鐘以下後，再補充約150毫升的水份。

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責任編輯︰王明芳

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