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【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工

娛樂 13:21 2022/08/01

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張智霖（Chilam）因膽囊炎而臨時失場。

近年主要於內地發展的張智霖（Chilam）近日臨時失場，原定於7月30日到杭州一間百貨公司出席活動的Chilam因身體不適而被逼失場，並送醫看急症，經診斷後證實為膽囊炎。

據悉Chilam已停工休息，其工作室則發布帖文向品牌及外界答謝及向粉絲道歉。

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Chilam臨時取消了上月30日當日的所有行程，他本來計劃到杭州一間百貨公司為一個護膚品牌宣傳，並會跟粉絲見面，但因健康問題而無奈失場。

他目前已停止手上的所有工作，連帶其他工作亦需要延後進行。

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（微博截圖）

到此一遊影視工作室於微博發帖文寫道：

致所有支持@張智霖先生的粉絲朋友們，很抱歉地通知大家，原定於今天在杭州武林銀泰舉行的麥吉麗見面會活動，因張智霖的身體原因，不得臨時取消。

今日清晨，張智先生同時預告和預告，隨後預告和預告片預告，並預告了張醫生預告，為張醫生提供診斷。感謝麥吉麗品牌的理解，並配合也處理活動的善後事業，請粉絲們與過度支持。

粉絲突然看到今天見面會的情況，大家帶來了親密的朋友會深感抱歉。希望與大家更好的相親。❤

撰文 : TOPick柴犬出動

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