【自強不息】童年漂泊難忘外婆數銀仔買雪糕　楊證樺不停接劇演好大小角色

▲ 楊證樺當時食外婆買給他的雪糕時，一路食一路喊。

無綫演員楊證樺最近劇接劇，在熱播劇集《回歸》、《白色強人2》等多劇都有角色，曝光率非常高。楊證樺努力的背後原來有段坎坷的童年，他的童年在漂泊中度過，分別跟過生父、生母、養父改過姓氏，先後有3個不同姓的名字：余浩文、林梓傑、楊證樺。母親後來因交通意外離世，生父下落不明，他是由外公外婆一手帶大。

從漂泊到擁有幸福之家，楊證樺接受Topick記者專訪時，直言童年的漂泊經歷，令他更加堅強及硬淨：

童年生活不能用坎坷來形容，因為人有不同人生因應環境來生活，因為小時候比較刻苦，會令到我更堅強，好多難關都會有信心衝破，最重要不要放棄，難關一定會過。

雖然母親早逝，生父下落不明，幸好楊證樺仍有婆婆愛錫，他憶述在他8歲那年婆婆為了買一杯雪糕給他，將銀包中的散紙倒出，逐個逐個去數，這個畫面至今難忘。

8歲那年，婆婆帶我回美國住3個月，有一個畫面我這輩子都難以忘記，那年我8歲剝完牙，扭計想食雪糕，婆婆帶我去買，見到她從銀包裡面拿散銀出來逐個逐個數，數錢去買雪糕給我，我一路食一路喊，很不開心，由那時候開始，我立志要努力賺錢養家人。

因為小時候的經歷，令楊證樺做人做事都特別認真，對情義更看得比別人重：

長大勇於面對所有事情及守紀律，做任何事都會比其他人認真，做人做事會重情義，因為小時候受過人幫忙，到我長大了，希望能夠盡我能力回饋幫助別人。

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他的演藝生涯曾經拍過不少劇集，無論大小角色，他都認真對待。他回憶起當年拍《機場特警》時，想找一架真實的飛機來拍，從當初苦無頭緒到借到一架民航機，他坦言是自己所創造的其中一個經驗，

原來未試過真的不知道夢想是可以成真，有想法就要去實踐，實踐之餘還要勇於去嘗試；去探索及去問到最後就會成功！

因此這句說話「這個世界是沒有東西冇可能，你唔試過就一定唔得！」更成為了他人生的座右銘。

著重兒子的品行言行

面對大仔升小，楊證樺坦言兒子獲第一志願的津校錄取感到十分開心，但此前其實經歷了相當多的波折，他為兒子報了幾間直資學校，出發點是希望兒子能夠在開心環境下學習，而其中一間學校標榜自己是happy school，但最後帶仔仔去面試，原來他們不是我們心中所想，真實情況並不是愉快學習的學校。而因為準備考入這所學校，楊證樺事前與仔仔作了多番準備：

要交片，第一次及第二面試，又要等消息，令到大家心情都好忐忑。

後來他放開懷抱，認為小朋友讀到一所適合他的學校更為重要：

不要給他們太大壓力，我不喜歡成為怪獸家長，兒子學識當然重要，我更著重品行、紀律及責任感，當然小朋友這方面比較心散，但要用耐性去教導。

▲ 楊證樺大仔今年升小。（受訪者提供）

提到他與太太沈可欣是圈中的模範夫婦，在家庭事業上都共同進退，楊證樺表示夫妻的相處之道就是要多忍讓：

夫妻相處時，可能因為少少的事有不同看法，但到最後要互相忍讓，例如小朋友問題會出現意見分歧，但最後出發點都是為小朋友好，就是互相遷就。

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記者:陳麗薇