【中秋2022】人氣咖啡店Cafe Revol月餅早鳥優惠　配搭果味咖啡掛耳包

▲ afe Revol月餅禮盒包括咖啡榛子月餅2件、麻糬紅絲絨月餅2件、咖啡掛耳包4包。(圖片由餐廳提供)

佐敦人氣咖啡店Cafe Revol今年再度推出自家製的手工月餅，帶來兩款全新特色口味，分別為咖啡榛子和紅絲絨麻糬，記得配以品牌的Revol咖啡掛耳包同享，甘香咖啡與帶甜的月餅出奇地相襯，正好以此跟親朋好友歡度佳節。

Cafe Revol的甜品一向是自家製作，月餅也不例外，由餡料、餅皮均由甜品師傅細心製作。繼去年的咖啡味月餅，今天將此口味升級，變為咖啡榛子口味。師傅選中了帶有黑朱古力及果仁風味的自家拼配咖啡豆，製成月餅的咖啡外層及餡料，內裡再包著分量十足的榛子果仁碎粒，脆粒口感與堅果香味將咖啡月餅提升至另一層次。

借鑑於品牌的招牌紅絲絨蛋糕，搖身一變成了新派月餅口味，其鮮艷的紅色外皮內盡是細滑芝士餡料，包裹?自家製作的麻糬，咬開軟滑煙韌。

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品嘗月餅之時，不忘來一杯咖啡。Cafe Revol推出的咖啡掛耳包最為方便簡單，選用英國Colonna Coffee Roaster的出品，經Natural日曬的哥倫比亞Medellin咖啡豆，有橘子、紅果的甜味，口感順滑，跟月餅風味十分相襯。

月餅以以禮盒形式限量發售，在8月14日前在網上訂購可享早鳥優惠$198。每個禮盒包括咖啡榛子月餅2件、麻糬紅絲絨月餅2件、咖啡掛耳包4包。黑色金屬物料的禮盒簡約有型格，送禮的不俗之選。

Cafe Revol月餅禮盒

價錢：$238(8月14日前訂購享早鳥優惠$198)

實物換領日期：8月20日至9月10日(需於預訂時選定日期)

實物換領地點：佐敦德成街4-16號富裕臺地下5號舖

記者︰劉妙賢