【金像獎2022】廖子妤奪獎化壓力成動力　Fish視好姊妹余香凝談善言為天使

「好榮幸我的夢想可以在香港成真，多謝你們預埋我玩。」來自馬來西亞的女演員廖子妤（Fish），在來港滿十年的2022年，憑電影《梅艷芳》奪得第40屆香港電影金像獎的「最佳女配角」殊榮。

對自己要求極高的廖子妤希望接下來能挑戰舞台劇演出，藉此加強在舞台上應變以及說對白的能力。

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冷靜與激動之間

回看再度入圍香港電影金像獎最佳女配角的Fish，今次分別憑《梅艷芳》的梅愛芳以及《智齒》中的可樂姐角逐同一獎項，最後憑前者成功首奪「最佳女配角」的殊榮，當日在後台見到媽媽視訊畫面、馬上情緒激動起來的她，笑言至今已平伏了不少。

Fish憶起當晚在台上的講辭，後悔未能逐一感謝兩部電影的台前幕後人員：「認識我很久的人都知我份人騰雞、緊張、發台瘟，但想不到我能夠完整說出這番致謝辭，雖然依然忘記了很多，但已超出預期，大家都以為我會在台上哭得說不出話。知自己性格，所以盡量按捺不讓自己太失控，努力提醒自己不要太失儀。」

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▲ （經濟日報圖片）

離開頒獎台的聚光燈，Fish轉身下台鬆一口氣的當下，本來繃緊的情緒亦隨即放鬆，向眼前最近的人索取安慰：「見到第一個人就衝上前抱著他狂哭，本以為那是岑珈其，回過神來才發現是恆仔（趙善恆），他事後還跟我邀功，說見到我當下站不穩，立刻掉開手上的結他衝過來抱我。」

除被誤以為是珈其的恆仔，後台每一位替Fish高興的人都得到了她的擁抱，包括看著她成長的老師彭秀慧：「還有由我第一部戲看著我至今的記者，好難得由我甚麼都不是，直到現在有少少成績，大家仍在這個行業中努力、替我高興。今次得獎我最高興的，是很多人為我高興。」

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光環同時成壓力

Fish得到大眾的祝福與光環當然歡欣，但換個角度獎項亦可成為壓力：「當時拿著獎座，有一刻的喘息空間，那個那個念頭就上來了。獎座好重，真的好重，不論是它真實的重量，還是意義上的重量都好重。」

她續指：「我會想到底自己拿不拿得起、值不值得拿，很多小想法走出來，例如我是否值得、我做得夠不夠好，其他入圍者都很厲害，我憑甚麼得獎？有很多的疑問在心中湧現。」

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然而把獎座拿在手中的Fish，只好馬上換個念頭，堅定的相信接下來的路要更加努力：「要做更多的事去提升演技，努力增強性格中的弱點和自信。」

她舉例自知本身易騰雞就要多做準備、容易緊張就多做冥想：「我最弱的就是對白、台詞的能力，有些人會說：『你好叻呀，不用講對白都能表達』，我知道我的戲可以，但我的對白真的不行，希望在廣東話上有更大進步，沒理由每套戲都說得不清不楚，甚至要別人原諒你是外國人。」

來港十年的Fish花上許多時間苦練廣東話，細聽也聽不出突兀的口音，她直言：「我算是對自己有個交代，因為我很清楚有付出努力。譬如在廣東話方面，我能夠說得現在一口的粵語，是因為我有下苦功去改、去學、去聽。不過有時緊張、對白繞口的話我就會說不清楚，變成大舌頭，所以還是要有很多練習才行。」

▲ （陳慧安攝）

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慎選角色

問到會否因為「最佳女配角」的光環，過後會對選角和劇本方面更加謹慎，阿Fish直言還未想到這個層面的事：「到目前為止都未需要我去選擇，來到的角色都好像是對的，加上我演的角色還是需要試鏡。雖然近年也有導演指名要我接演，但大部份角色都是Cast回來的。」

對於演員與角色的關係，Fish近年的想法有點改變：「以前對自己好像好有信心，甚麼都能做、範圍好闊、掌握到很多角色。現在才發現演員是有限制，有適合與不適合的角色，例如我想做梅艷芳，但我已欠先決條件，外表不像、沒那種霸氣，作為演員，我的任務是要擴闊自己的面向，令適合我去做的角色不只這麼少。」

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下一個挑戰

自認說話力能不佳，所以Fish最想衝破的就是講對白的限制：「如果有個角色超多對白，例如是律師，雖然覺得我未必做得好睇，但是我不會因而不接，知道自己語速慢、想法又慢，就把我的弱點、壞習慣改掉，如果改不了唯有逼自己去熟讀。」

挑戰過對女演員來說極大關口的全裸演出，Fish下一個想挑戰的是參演舞台劇，自認是「發台瘟之鬼」的她，每到人多的地方就會害怕：「以前上學遲到的話，我情願缺席也不回去，因為很怕進門的一刻全部人看著我的感覺。我做演員同時又怕成為焦點，這個心魔我覺得是需要打破的。」

▲ （陳慧安攝）

雪中送炭

Fish在金像獎台上感激過去10年在港認識了許多知心好友，在眾多曾向她伸出援手的人中數窩心之最。

Fish馬上想到有次在自己驚恐症發作時，馬上前來送暖的好友余香凝：「當下覺得自己快要死，不知怎地打電話給余香凝一直哭一直哭，她說馬上跑來，雖然她來到我家門前已過了那心跳很快、覺得自己將會死去的痛苦時間。但在我覺得自己生命有危險的關頭她突然出現，沒做甚麼只是過來抱一抱我，就覺得她有如天使一樣。」

跟Fish住得很近的好友談善言，也試過在她有需要時衝到她的家門：「但那次我沒開門給她，我怕麻煩到她，但其實不開門她又會很擔心。」

Fish續指：「真的很感謝，除她們還有很多香港的朋友，但因為我會把自己的心門關上，不想讓別人擔心，知道如果我願意張開手去求助，會有很多人願意幫忙，大家都好願意去了解我這個人、願意跟我去相處，大家大不了可以不管我、覺得我好麻煩，但大家都願意嘗試去了解我為甚麼會這樣、願意以我的方法去跟我相處，我真的好感動。」

髮型：Zap Tang @ Toni & Guy

化妝：Melody Chiu

服裝：sportmax_hk @sportmax

記者：陳心怡

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