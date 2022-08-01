【減肥大作戰】200磅男子日跳繩5000下減肥 3個月激減60磅變型男

跳繩減肥效果顯著。內地一名男子因患上三高、尿酸高等健康問題，決心日跳繩5000下減肥；3個月激減60磅變型男，減齡至少20年。

綜合內地傳媒報道，河北一名中年男子體重高達92.5公斤（約203磅），每天除了吃喝外，就是躺在梳化、床上玩手機，到海灘游泳時腰間已「自備水泡」。其後他接受身體檢查，診斷患上椎間盤突出外，更有「三高」問題，尿酸指數亦偏高，醫生要求他減肥。

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他終下定決心每日跳繩減肥，最初跳繩時好辛苦，他不斷被繩卡住雙腳，更一度氣得想把繩丟掉。但最後堅持下來，一個月更減了7公斤（約16磅），且漸漸愛上流汗的感覺。到第3個月，他每日可能跳到5,000下，體重從原先的92.5公斤（約203磅）減至65公斤（約143磅）。

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減肥後，男子除了「搣甩」大肚腩，外表更減齡至少20年。他慨嘆過程令他難以置信，坦言減肥不但令他更健康，也讓他重拾自信心，

流過的汗不會騙人，多堅持幾天，你會發現越來越輕鬆。你只管努力，身體不會欺騙你，其他交給時間。

迅康復康治療中心物理治療師Jonathan Ma早前亦分享4個跳繩招式，由初階至進階程度，可因應自己能力選擇。Jonathan說只要動作正確、持之以恒，便會達到瘦身的效果。

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責任編輯：羅嘉欣