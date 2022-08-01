【優惠情報】8月foodpanda推多項消費優惠　包括新客戶買滿160元享40元折扣

▲ (foodpanda提供)

踏入8月除了第二期消費券發放，亦有商戶推出消費優惠回饋市民。foodpanda推出多項優惠，於指定餐廳或商戶網上落單，結帳時再輸入優惠碼即享節扣優惠。

新客戶優惠

新客戶於foodpanda平台首次訂購外賣或生活百貨滿$160，輸入優惠碼「FP22NEW」可享$40折扣，優惠期由即日起至8月31日，適用於新客戶首張於應用程式滿$160（不連運費）的訂單。

美食外賣優惠

指定精選餐廳滿$300減$50

輸入優惠碼「 TGIW50 」，優惠期由即日起至8月31日，逢星期五至日，適用於指定精選餐廳滿$300（不連運費）之訂單。

平日晚餐指定精選餐廳滿$300減$50

輸入優惠碼「 DINNER50 」，優惠期由即日起至8月31日，逢星期一至四，6PM至11:59PM。適用於指定精選餐廳滿$300（不連運費），6PM至11:59PM的訂單。

壽司郎優惠碼

於壽司郎訂購满$400並輸入優惠碼「SUSHIRO」即享HK$40折扣優惠。優惠期即日起至8月31日，適用於滿$400（不連運費和折扣）之訂單。

Dough Bros優惠碼

於Dough Bros訂購满$400並輸入優惠碼「DOUGH」即享HK$40折扣優惠。優惠期由8月1日起至8月31日。適用於滿$400（不連運費和折扣）之訂單。

外賣自取優惠

pandapro會員折上折額外95折優惠，低至55折，餐廳包括KFC、譚仔三哥、壽司郎、丸龜製麵、齊柏林熱狗店、大快活、上海姥姥 、華御結。

首次使用foodpanda外賣自取服務

訂購滿HK$150並輸入優惠碼 「 TRYPU50 」，即享HK$50折扣優惠；訂購滿HK$100並輸入優惠碼 「 FIRSTPICKUP 」，即享HK$20折扣優惠。優惠期由即日起至2022年8月31日，優惠只適用於foodpanda app。

現有客戶foodpanda外賣自取優惠碼

訂購滿HK80並輸入優惠碼 「 PUNOW」，即享HK$10折扣優惠。優惠期由即日起至2022年8月31日，只適用於foodpanda app。

逢週一至週五：訂購指定茶餐廳滿HK$100並輸入優惠碼「 CCTPU」，即享HK$20折扣優惠；訂購指定米線及粉面餐廳滿HK$100並輸入優惠碼「 MIXIANPU」即享HK$20折扣優惠。優惠期均由即日起至2022年8月31日，只適用於foodpanda app。

逢週五至週日：訂購指定壽司及日本餐餐廳滿HK$250並輸入優惠碼「 SUSHIPU 」 即享HK$50折扣優惠；訂購指定壽司及日本餐餐廳滿HK$350並輸入優惠碼「 PARTYPU 」 即享HK$100折扣優惠。優惠期均由即日起至8月31日，只適用於foodpanda app。

精選餐廳8月限定獨家優惠

PizzaExpress 全新加盟外賣自取，自取即享9折優惠；外賣自取Jolibee，8月1-31日期間即享8折優惠；外賣自取金記冰室，8月1-31日滿$100訂購即享7折優惠。

於星巴克 Starbucks 訂購 foodpanda 獨家 Starbucks Refreshers™ 星冰爽套餐

輸入優惠碼「PINK」，訂單滿$119即享額外9折優惠，優惠期由即日起至8月8日，只適用於foodpanda app。

即時生活百貨優惠

新客戶首次使用foodpanda mall或pandamart訂購生活百貨，輸入優惠碼「NEW40」，首張訂單滿$150即享6折優惠。優惠期即日至8月31日。

顧客使用pandamart訂購生活百貨，輸入優惠碼「MARTSAFE」，訂單滿$250即享85折優惠，優惠期即日至8月31日；輸入優惠碼「ICECREAM」，逢星期五至日訂單滿$200即享$40優惠，優惠期8月5日至8月28日。

輸入優惠碼「DCVS200」，訂單滿$200即享8折優惠，輸入優惠碼「DCVS300」，訂單滿$300即享75折優惠，優惠期均是8月4日至8月31日。

顧客於以下指定商戶訂購生活百貨：

輸入優惠碼「CVS200」訂單滿$200即享8折優惠；輸入優惠碼「CVS300」訂單滿$300即享75折優惠，顧客額外再獲贈4張foodpanda mall優惠券 ，將會於啟動首次優惠碼後4日內自動存入帳戶。優惠期 8月4日至8月31日。

適用商戶：AEON、city'super（city'super EKI除外）、大生生活超市、Feather & Bone、好餸到家、FoodWise、韓印紅、樓上、iEAT、HK Liquor Store、日本城、英國馬莎、美心西餅、果欄先生、錢大媽、莎莎、Take Toys、U購select、屈臣氏及一田超市。

輸入優惠碼「STAYSAFE」訂單滿$400即享$50優惠，適用商戶莎莎、英國馬莎；輸入優惠碼「QTSAFE」，訂單滿$200即享$20優惠，適用商戶：AEON、日本城，優惠期8月1日至8月31日。

以上優惠名額有限，先到先得，額滿即止。受條款及細則約束。

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責任編輯：陳麗娜