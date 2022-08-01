【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水

▲ 救生員憑一句說話就令唔識游水嘅青少年乖乖上水，阻止意外發生。

炎夏，不少年青人愛連群結隊去沙灘曬太陽游水，就算不諳泳術也會嬉水降溫，不過逞強冒險落水游泳的年青人也不少，最近有網友分享一救生員奇招令不諳泳術的年青人乖乖上去，不敢強行游出浮台，阻止悲劇發生。

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有網友在Facebook的「公務員secrets」分享了一件真人真事，指一群人數約十多人的年青人在清水灣一灘游水，高興得意忘形時，有人提議游出浮台，正當年青人在猶豫之際，救生員便開咪阻止，

目測一半以上唔識游水，擾攘10多分鐘，其中一個做咗十幾年嘅光頭救生員走入救護站，拎起支咪講....「唔識游就唔好游出去，七月喇！」立即見效，全部乖乖上水。

▲ 有網友在Facebook的公務員secrets分享了一件真人真事，成功一把聲音拯救了一眾生命。

發文一貼，即引起熱議，該光頭救生員獲網友讚為最強救生員，「最強救生員用把嘴就救到人」、「最好嘅拯救就係未發生事故前，防止意外」、「把聲音拯救了一眾生命」、「一人落水，難救數人，一口張開，救十數人」，不過也有不少網民指救生員利用農曆七月的威力，總好過真的釀成意外發生，「多謝救生員說出真相，以往七月，西貢總有幾單」、「不可不信，7月真係要小心」、「7月的威力，好過話浸親唔救你」。

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責任編輯︰王明芳