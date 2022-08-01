  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 13:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【男生脫罪】涉屯門參與非法集結男生脫罪　未依規定出示身分證罰款400元

社會 12:37 2022/08/01

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

涉屯門參與非法集結男生脫罪，未依規定出示身分證罰款400元。（資料圖片）

2019年11月多區有「和你Shop」反修例活動，現年21歲的哲學系男學生被控在屯門參與非法集結和沒有出示身分證明文件2罪，他否認非法集結罪，今（1日）於西九龍法院被裁定罪名不成立，其早前承認的未能依規定下出示身分證罪則被判罰400元。裁判官施祖堯指，片段可見被告未如警員指稱曾舉中指或叫口號，而警員觀察時一度背向被告，遂裁定被告罪脫。

裁判官分析指，觀察警員黃立然供稱，被告鄭鼎楓曾在屯門鄉事會路與河傍街交界，高舉中指及大叫「黑警」和「委任證」。但據傳媒當時拍攝的片段，被告當時正橫過馬路，其間沒有說話，不曾站著舉中指及叫口號，他約在3分鐘後被截停。另外，黃稱觀察了被告5分鐘，但片段顯示黃曾背向被告，其觀察時間亦不足3分鐘，故不接納黃的證供。

裁判官續指，雖然案發現場多於3人聚集，但警方早前推進時人群已散去，控方沒有證據顯示被告身後的群眾是旁觀者或是集結者，加上沒有證據顯示被告曾舉中指及指罵警員，亦無證據證明被告有意圖導致或相當可能導致任何人合理地害怕集結的人會破壞社會安寧，故裁定被告無罪。

被告早前承認未能依規定下出示身分證罪，代表律師求情指，被告案發時19歲，就讀哲學系，現將升讀四年級。代表律師指，當時被告遺留身份證在家，身上只有港澳通行證，被截查時表現合作。裁判官同意被告有疏忽，但行為與現場發生的事無關，遂判罰400元。

被告在庭外引用《道德經》的「戰勝以喪禮處之」形容獲判無罪的感受，無論戰敗戰勝也不應太開心，因為還有人因為戰事失去至親或受到傷害，又認為自己「好小事，其他人更加大件事」。

被告鄭鼎楓（案發時19歲，學生），被控於2019年11月10日，在屯門鄉事會路與河傍街交界，與其他不知名人士參與非法集結；以及未能在穿著制服之警員黃立然規定下，出示身分證以供查閱。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳曉欣

相關文章

【求警調查】大圍名家匯戶主價值20萬手錶失蹤　指控遭外傭盜去
今日 10:27
【求警調查】大圍名家匯戶主價值20萬手錶失蹤　指控遭外傭盜去
【交通意外】荃灣4車疑相撞致2人傷　青荃路車多擠塞
今日 10:56
【交通意外】荃灣4車疑相撞致2人傷　青荃路車多擠塞
【懷疑遇溺】市民目擊有男子城門水塘漂浮　送院搶救後不治
今日 11:33
【懷疑遇溺】市民目擊有男子城門水塘漂浮　送院搶救後不治
【交友陷阱】今上半年錄708宗裸聊勒索案　13歲男遭威脅公開裸照索2萬元　
今日 12:13
【交友陷阱】今上半年錄708宗裸聊勒索案　13歲男遭威脅公開裸照索2萬元　

你可能感興趣

【求警調查】大圍名家匯戶主價值20萬手錶失蹤　指控遭外傭盜去
今日 10:27
【求警調查】大圍名家匯戶主價值20萬手錶失蹤　指控遭外傭盜去
【交通意外】荃灣4車疑相撞致2人傷　青荃路車多擠塞
今日 10:56
【交通意外】荃灣4車疑相撞致2人傷　青荃路車多擠塞
【懷疑遇溺】市民目擊有男子城門水塘漂浮　送院搶救後不治
今日 11:33
【懷疑遇溺】市民目擊有男子城門水塘漂浮　送院搶救後不治
遊行集會 社會矛盾 律師 九龍 會安 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
12:53 2022/07/31
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
18:28 2022/07/31
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
15:22 2022/07/31
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者