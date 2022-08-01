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【誤殺提堂】40歲男子倒斃酒店　兩男被控誤殺還押10月再訊

社會 12:43 2022/08/01

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40歲男子倒斃酒店，兩男被控誤殺還押10月再訊。（資料圖片）

中環荷李活道一間酒店於上周六（30日）疑發生誤殺案，1名40歲男子被發現昏迷於房間浴室內死亡。38歲美藉男高爾夫球教練及1名44歲本地男售貨員被捕，兩人同被控1項誤殺罪，今（1日）被押解至東區裁判法院提堂。兩名被告暫時毋須答辯，裁判官應控方申請將案件押後至10月24日再訊，以待警方進一步調查，包括翻閱閉路電視片段等，兩名被告須還押候訊。

兩名男被告為SAROMINES Michael Ikaika Tai Seichi（38歲，高爾夫球教練）及廖偉業（44歲，售貨員），同被控1項誤殺罪。控罪指，他們於2022年7月29日下午5時53分至2022年7月30日凌晨1時15分，在中環荷李活道木的地酒店11樓某室非法殺死陳德明。

兩名被告暫時毋須答辯，首被告未有保釋申請，次被告申請保釋後遭控方反對。控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，包括翻閱相關閉路電視片段、檢驗DNA及安排認人手續，裁判官遂將被告還押至10月24日再訊。

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記者：梁錦麟

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