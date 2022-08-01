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【七人樂隊】袁和平洪金寶分享會金句連連　杜琪峯撐影圈新血：唔好踩佢哋

娛樂 12:48 2022/08/01

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杜琪峯、袁和平、洪金寶日前出席分享會。

洪金寶、袁和平（八爺）和杜琪峯（杜Sir）三位香港名1導演，上周六首次同參與電影《七人樂隊》的映後分享會，不少影迷聞風而致，門票火速掃清。這場近三百人的fans meeting，三位大導分享拍攝趣事和解答影迷提問，完場時不少影迷包圍他們合照，場面熱鬧。

為了向菲林電影致敬，杜Sir扯頭纜邀請洪金寶、許鞍華、譚家明、徐克、袁和平和林嶺東，與杜Sir聯手執導，以僅存的菲林底片拍攝以香港50年代開始，每位導演主理一個十年的香港電影《七人樂隊》。

洪金寶、袁和平和杜琪峯更首次一同出席映後分享會。為紀念這特別場次，電影公司更送每位買票入場觀眾《七人樂隊》的電影菲林留念，非常珍貴。

觀眾十分熱情。

杜Sir被問，誰是他第一位邀請合作的導演？他說：「都估唔到搵大家嘅時候，大家都一口答應，我覺得好榮幸。我第一個搵林嶺東，四十幾年朋友，接近半個世紀⋯⋯」此時現場幾乎每支咪高峰都發出低頻怪聲，杜Sir笑說：「唔好亂講嘢，總之係佢啦！」

對於選用新演員，杜Sir說：「我唔想成日畀人話我拍戲都係用嗰幾個主要演員，應該要改變自己，希望鼓勵年青人，香港需要新人。當佢哋有啲成就，唔好踩！係，佢哋可能未夠成熟、未得，但唔好踩。無論新導演或演員，應該畀多啲機會。我哋𡃁仔出嚟嘅時候都一樣被人話唔得，邊個知道得唔得？如果無機會就一定唔得。」

有觀眾質疑徐克導演的章節《深度對話》離題，洪金寶導演幽默回應：「我好欣賞徐克導演嗰個故事，因為好似依家個社會咁九唔搭八！徐克，好嘢！」全場掌聲和笑聲，身旁的八爺和杜Sir都點點頭。

金句連連。

被問到為何選兒子洪天明演其師傅于占元？洪金寶導演笑說：「佢似佢老竇！哈，其實佢外型有啲似（于師傅），但覇氣就唔及我！佢（洪天明）好操控嘛，唔聽話我可以揼佢。依家教細路都唔可以打，我師傅好彩，如果佢喺現代教細路，坐監坐到依家都未放返出嚟！」全場爆笑。

對於為何近年香港動作電影買少見少？著名動作指導及導演的八爺，感嘆香港武打演員後繼無人，他說：「好似甄子丹、吳京喺國外學武，再喺內地武術隊受訓，然後我就去用佢哋。武打演員要好長時間栽培出嚟，例如子丹做到差唔多盡，我又要去揀人，但係無人。所以武打片、功夫片嘅前境比較艱辛。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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