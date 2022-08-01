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【超市大搜查】增強免疫力維持腸道健康　營養師推介9款高蛋白質乳酪

保健美顏 13:04 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

註冊營養師謝詠瑩（Gloria）推介9款高蛋白質乳酪。

乳酪是不少減肥人士的早餐或小食之選，含有豐富蛋白質和益生菌，有助增強免疫力，維持腸道健康。註冊營養師謝詠瑩（Gloria）最近推薦了9款高蛋白質乳酪，供大家參考。

Gloria於Facebook專頁「註冊營養師Gloria - Nutri Life」分享，近來天氣炎熱，因此會選擇乳酪作為早餐，加入麥皮製成overnight oats，或當飯後甜品。她推薦了9款高蛋白質乳酪，包括Chobani、M&S、Athina、Emmi等常見品牌。

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9款品牌的乳酪中，Gloria表示最愛Chobani，蛋白質高之餘，口感濃厚軟滑，並提供飽足感。當中，原味的糖分較低，含有6款益生菌，有益腸道健康和免疫力，如果怕酸，則可選擇士多啤梨或紅莓味，2款均添加了水果蓉。

Gloria又指，名單中5款為水果味乳酪，使用了天然水果，添加的砂糖比較少，如果想更低糖，則可選擇原味乳酪，然後自行添加新鮮水果。

內容獲「註冊營養師Gloria - Nutri Life」授權轉載。

最新影片：

同場加映：18款零「E仔」添加劑乳酪名單

TOPick曾搜羅市面過百款乳酪，結果發現，過百款乳酪中，有18款屬於不含化學添加劑，成分較天然，基本上只含牛乳/乳製品、乳酸菌，無其他多餘成份。

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責任編輯：羅嘉欣

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