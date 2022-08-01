【運動盛事】七人欖球賽擬租酒店讓運動員隔離　議員：海外人士觀賽不獲豁免檢疫

▲ 香港國際七人欖球賽今年11月復辦。（資料圖片）

香港欖球總會早前宣布，已獲港府批准，可於今年11月4日至6日舉行「香港國際七人欖球賽」。立法會議員林琳今日（8月1日）表示，將會承包一間檢疫酒店讓運動員隔離，相信屆時運動員要以「氣泡」形式，安排點對點交通接載球員往場地，但相信海外觀眾若來港觀看比賽，不會獲豁免檢疫。

立法會議員林琳接受電台訪問時指，香港欖球總會將租用一間指定酒店，賽前亦會安排專車，接載球員到指定地點進行訓練和往返大球場，減少他們與社區的接觸，球員亦要每日做核酸檢測。

整個安排是希望減少球員與外間的接觸，球員已是完全閉環，只能球員之間接觸，通常他們不同的國家隊會與不同商會有互動，或與本地一些他們國家的商會有互動，這些應該都不會存在，他們就只是踢球

她又稱，海外人士來港觀賽時，檢疫安排相信要跟足，不會獲豁免檢疫，賽事的座位安排預料會跟隨康文署規定的85%入座率上限，至於會否只限本地觀眾入場，欖球總會稍後公布。

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責任編輯：余思嵐