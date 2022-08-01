【周末好去處】夏日遊K11 MUSEA年度藝術展　必看日籍大師鉅作+幻覺蛋糕館【內附連結】

▲ 日本著名當代視覺藝術家塩田千春的大型藝術裝置《I hope…》，懸掛於K11 MUSEA的正中央，極為壯觀。（張頌婷攝）

香港接連有M+、故宮文化博物館等矚目藝術場地落成，亦有不少特色數碼及實體展覽，全城彌漫一股藝文氣息。K11 MUSEA亦由即日起舉行年度藝壇盛事Art Karnival，多項創意作品展示眼前，邊行街購物，邊觀賞來自世界各地的藝術品。

想欣賞藝術，不一定要去美術館，在商場也能展開一段藝術旅程。載譽回歸的K11 MUSEA Art Karnival藝術展由即日起至9月11日舉行，帶來超過20件全球及本地知名藝術家的精采作品，遍布K11 MUSEA各樓層展示，甚有尋寶的新鮮感及驚喜。

攝影師黎曉亮首展

觀賞Art Karnival可由地下開始，今年藝術展的焦點，有被譽為時裝界最當紅的新晉攝影師黎曉亮於香港舉辦的首個展覽：黎曉亮「三個展」。一進展覽廳內為第一個作品系列《北京公寓》，以充滿詩意的視角，拍攝各外籍模特兒於北京公寓裏的日常面貌，將美麗的真實背後展現出來，加上舊年代的時裝雜誌，形成一個有趣的對比反差。

第二個作品系列《回到黑色》，是國際殿堂級影視名人的特寫肖像，整個作品有150幅黑白相片，今次展出部分，當中包括港人熟悉的李安導演、藝人鍾欣潼及張栢芝等等。想有一張同樣感覺的自拍照，可到地庫2樓Garage展區，利用還原《回到黑色》拍攝場景的互動攝影裝置，免費拍照以作留念。

《孤獨星球》則是一連串的相片幻燈片，捕捉了12個國家、40個城市，不同「低頭族」凝視電話熒幕的情景。作品中的發光熒幕，彷彿構成了一個個鏡淵式的孤獨星球，與現實世界冷漠地遙遙相隔卻又互相連繫。

▲ 《北京公寓》中有多張充滿紀實風格的相片，記錄下模特兒的生活狀況。（張頌婷攝）

塩田千春作品成焦點

在K11 MUSEA的標記巨型球體Opera Theatre旁邊，亦多了一抹艷紅。這是由日本藝術家塩田千春創作的大型藝術裝置《I hope…》，長達12米懸浮於半空中，在不同樓層也能多角度觀賞到。

這件於疫情期間創作的作品，利用紅繩吊着5,000封由全球各地民眾手寫的願望信，景觀震撼。信與信之間更有多艘鋼船裝置，猶如於願望海洋中航行。塩田千春希望透過作品，提醒參觀者在面對不確定狀況時依然要懷抱希望。

▲ 5,000封信件中有鋼船裝置，寓意於願望海洋中啟航，充滿希望。（張頌婷攝）

疑幻疑真蛋糕展

是次展覽另一焦點是全港首個幻覺蛋糕館「Cake Illusions」，添上充滿幽默與驚喜的玩味。由本地烘焙品牌Dear Harley Bakery的創辦人、幻覺蛋糕藝術家Alison Chan親手打造，一系列以假亂真的幻覺蛋糕，是近年IG興起的熱潮。

商場內除了有數件以藝術品為主題的蛋糕，在6樓的展廳中更有以「after party」為主題的作品。6米長枱上陳列多件物品，當中有超過20個日常物品造型蛋糕隱身其中，蛋糕造得精緻逼真，要看清是實物還是蛋糕，的確很考眼力！旁邊也有個小遊戲，可猜猜眼前所見哪個才是真蛋糕。Alison更將於周末不定時到場，即席挑選在場參加者，一同參與「切蛋糕」儀式，驗證蛋糕真偽。

▲ 由年輕烘焙師Alison Chan製作的幻覺蛋糕混在實物當中，真實細緻。（張頌婷攝）

多件有趣互動展品

商場各層也滿布多件有趣及具互動性的藝術作品，例如地下有加拿大雕塑家David Altmejd的《前夕》，由一個懸置倒轉的靜坐人像構成，玻璃箱中更放置了多件物品，不同角度觀看，可有不同的想法及意念。透過模糊內部與外部、表層與結構、現實與抽象的界綫，引領觀者反思人體與建築間的對稱關係。

▲ David Altmejd 的作品以精巧細緻聞名，《前夕》中人像也極為逼真，當中加入了很多不同元素讓觀賞者去發掘探究。（張頌婷攝）

1樓有美國概念藝術大師John Baldessari於2007年打造的《貝多芬的喇叭（與耳朵）第127號》，這個大型雕塑以玻璃纖維耳朵及銅製小號組成，以音樂家貝多芬失聰前創作的樂譜命名。站於這個互動的藝術裝置前，向喇叭發聲，即可聽到一小段樂章，玩味十足。

▲ 《貝多芬的喇叭（與耳朵）第127號》有一隻巨型耳朵及小號，更會播出貝多芬悠揚樂曲。（張頌婷攝）

其他作品包括中國當代藝術家張恩利的藝術裝置《工作室》、國際知名時裝設計師Martin Margiela於2021年以藝術家身份創作的《紅指甲模特兒》，以及奧地利藝術家Erwin Wurm打造的《一分鐘雕塑》等，邀請參觀者按指定方式與面前物件互動，鼓勵大眾參與藝術創作，為雕塑重新定義。

▲ 張恩利將大學時期的畫室複製成這座面積達9平方米的《工作室》，將當中的畫作及工具原本呈現出來。（張頌婷攝）

▲ 《一分鐘雕塑》中有5種不同道具作互動，如將牛奶盒放在腳上、網球平放身上或紙袋笠頭等，並將姿勢定格1分鐘。（張頌婷攝）

今次藝術展不算高深難明，一般人也可盡情沉浸在多件藝術作品之中。如果有興趣了解作品的創作意念，可報名參加免費藝術導賞團。另外「K11 HK」App亦有綫上導賞，透過聲音導航，探索作品的故事與藝術家的靈感來源，享受360度虛擬藝術體驗。部分餐廳特別設計「藝術美饌」佳餚下午茶餐，K11 ESHOP亦將獨家發售限量藝術精品及Art Karnival別注版口罩。

▲ 王浩然的作品《渾沌》中，以舊香港的歌廳及茶座為靈感，將這神話生物化成實物。（張頌婷攝）

K11 MUSEA Art Karnival

地址：尖沙咀梳士巴利道18號K11 MUSEA

舉行日期：即日起至9月11日

導賞團預約連結：https://bit.ly/3Q9ESoH

記者：張頌婷