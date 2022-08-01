【子宮頸癌】朱韻韻自爆患癌前病變　術後細菌感染致大出血暈倒家中

▲ 朱韻韻自爆患癌前病變，術後細菌感染致大出血暈倒家中。

女性定期做婦科檢查非常重要，提早發現並解決，才能避免進一步癌變。余文樂緋聞舊愛、模特兒朱韻韻（Angel ）近日透過Instagram自爆患上子宮頸癌癌前病變，就醫期間更瞞住父母進行了手術，術後還遇到細菌感染，導致大出血暈倒，嚇壞了家人。

最新影片：

現年35歲的朱韻韻在Instagram發佈一則清談影片，透露自己在去年疫情嚴重時期，患上子宮頸癌癌前病變。所倖及時發現，目前已康復，但過程中仍承受了痛苦。

她憶述，自己每半年就會做抹片檢查，而在去年10月做完抹片檢查後，結果良好，但12月時卻發現月經期間有異樣，於是再到醫院檢查。最後得出結果是CIN（Cervical Intraepithelial Neoplasia，子宮頸上皮內贅瘤）第2-3期，醫生也指情況比較嚴重，希望Angel儘快做手術。而Angel也馬上進行了電圈切除手術，清除不良細胞。

但是，術後康復過程卻讓Angel承受了不少苦楚。她透露，自己回家後發現傷口大量出血，無法止住，最終向家人求救：

我覺得唔掂，打俾我家姐，之後暈咗喺地下。當時疫情嚴重，叫唔到白車，最後用輪椅推去醫院。

Angel到醫院檢查後，被告知傷口有細菌感染。在服用抗生素後，Angel出血情況持續，醫生建議她需要打7日針滅菌。誰知7日後細菌仍未能消滅，要再打7日針，讓害怕打針的Angel痛苦不已。

所幸，朱韻韻目前已康復。她亦透過影片，以自身經歷呼籲女士們一定要定期做婦科檢查，提早發現病情，儘早治療、免除後患。還提及保持良好生活習慣，對身體復原及預防病情，都有重要作用：

就算現在康復了，我也會多做運動、多吃蔬菜；還有不要吸煙也很重要。

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責任編輯：羅嘉欣