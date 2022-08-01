【演唱會】傳因聘用MIRROR涉事製作公司　謝安琪+方皓玟開騷買保險被拒承保？

MIRROR日前舉行的紅館演唱會第4場發生嚴重事故，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬，餘下演出亦全取消。

其中COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友阿李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，雖然維生指數穩定，但按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆。

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意外令業界引起極大關注，連同其他歌手的演唱會亦受到影響。

據知，由兩大樂壇歌姫謝安琪及方皓玟聯手合辦、將於本月13及14日假亞洲國際博覽館舉行的852FES「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，因遇上保險公司不承保的問題一度有阻滯。

▲ 有指演唱會製作公司為MIRROR演唱會的涉事公司，保險公司拒承保。

由於該演唱會製作公司原定為MIRROR演唱會的涉事公司，目前被鑑定為「敏感時刻」而拒絕受保。據悉，還有多個演唱會同樣遇上保險公司不受理的問題。

《保險業條例》第41章

演唱會主辦方凡開騷，其中必須辦理的手續是購買「公眾法律責任保險」，規定租用人須以及香港特別行政區政府的共同名義，自費向《保險業條例》第41章所認同的保險公司，購買適用於任何意外事故或其他原因的公眾法律責任保險並將之保持有效，以承擔租用人在使用體育館期間，遇有死亡、受傷、遺失或損壞等情況所負的法律責任。

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