  • 35°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 16:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【演唱會】傳因聘用MIRROR涉事製作公司　謝安琪+方皓玟開騷買保險被拒承保？

娛樂 15:37 2022/08/01

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

MIRROR日前舉行的紅館演唱會第4場發生嚴重事故，一塊巨型電視顯示板從高處墮下壓傷兩名舞蹈員，演唱會即時腰斬，餘下演出亦全取消。

其中COLLAR成員蘇芷晴（So Ching）的男朋友阿李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院深切治療部留醫，雖然維生指數穩定，但按照既定臨牀情况分類準則，暫列為危殆。

最新影片推介：

【MIRROR演唱會】張繼聰擔憂演出者心理創傷　10月開騷不設舞台機關

意外令業界引起極大關注，連同其他歌手的演唱會亦受到影響。

據知，由兩大樂壇歌姫謝安琪及方皓玟聯手合辦、將於本月13及14日假亞洲國際博覽館舉行的852FES「Awaken Music Kay Tse x Charmaine Fong 覺醒音樂 方皓玟 x 謝安琪」音樂會，因遇上保險公司不承保的問題一度有阻滯。

有指演唱會製作公司為MIRROR演唱會的涉事公司，保險公司拒承保。

由於該演唱會製作公司原定為MIRROR演唱會的涉事公司，目前被鑑定為「敏感時刻」而拒絕受保。據悉，還有多個演唱會同樣遇上保險公司不受理的問題。

《保險業條例》第41章

演唱會主辦方凡開騷，其中必須辦理的手續是購買「公眾法律責任保險」，規定租用人須以及香港特別行政區政府的共同名義，自費向《保險業條例》第41章所認同的保險公司，購買適用於任何意外事故或其他原因的公眾法律責任保險並將之保持有效，以承擔租用人在使用體育館期間，遇有死亡、受傷、遺失或損壞等情況所負的法律責任。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
15:57 2022/06/30
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
19:38 2022/07/17
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
【覺醒音樂】謝安琪+方皓玟交流媽咪經　絕不干涉子女音樂取向
17:14 2022/07/21
【覺醒音樂】謝安琪+方皓玟交流媽咪經　絕不干涉子女音樂取向
【MIRROR演唱會】張繼聰擔憂演出者心理創傷　10月開騷不設舞台機關
16:26 2022/07/29
【MIRROR演唱會】張繼聰擔憂演出者心理創傷　10月開騷不設舞台機關
【周末好去處】謝安琪方皓玟8月亞博館同台演出　852FES覺醒文化藝術節集本地文創【內附連結】
今日 12:02
【周末好去處】謝安琪方皓玟8月亞博館同台演出　852FES覺醒文化藝術節集本地文創【內附連結】

你可能感興趣

【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
15:57 2022/06/30
【憶年】受城市變遷啟發創作新歌　謝安琪感激父母給予美好童年：是成長基石
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
19:38 2022/07/17
【金像獎2022】女星金像獎紅地氈鬥靚　周秀娜透視裝亮相謝安琪戴8位數字鑽飾【多圖】
【覺醒音樂】謝安琪+方皓玟交流媽咪經　絕不干涉子女音樂取向
17:14 2022/07/21
【覺醒音樂】謝安琪+方皓玟交流媽咪經　絕不干涉子女音樂取向
謝安琪 方皓玟 娛樂人物職業 娛樂行業 亞洲國際博覽館 音樂會 歌手 演唱會 保險公司 香港

最高瀏覽

【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
12:53 2022/07/31
【移民英國】港夫婦移英生活不理想引關注　最新狀況曝光成功獲BNO簽證
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
18:28 2022/07/31
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者
15:22 2022/07/31
【MIRROR演唱會】23位舞蹈員聯合聲明提4點澄清　籲勿將責任歸咎表演者