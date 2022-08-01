【內地升學】內地大學升學資助計劃即日起接受申請　涉及191所內地院校學士課程

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教育局今日（8月1日）宣布，2022/23學年「內地大學升學資助計劃」即日起至9月30日接受申請，預計會在明年第一季或之前，個別向申請人通知結果。

教育局表示，資助計劃將惠及在191所指定內地院校修讀學士學位課程的香港學生，包括於2022/23學年參與內地高校招收香港中學文憑考試學生的129所院校。合資格的學生可申領資助計劃下的「經入息審查資助」或「免入息審查資助」，款項會按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀學士學位課程的正常修業期。符合資格的申請人只可在同一學年內，接受「經入息審查資助」或「免入息審查資助」二者其一。

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責任編輯：余思嵐