【疫苗接種】崔俊明：染疫後中和抗體不及打針多　復陽後死亡及住院風險較高

▲ 香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（冼偉倫攝）

本港今波疫情染疫人數達逾百萬人，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，染疫後的中和抗體水平不及接種疫苗後所得，而染疫後的抗體在三個月後亦會逐漸下降，如康復者不幸二次感染，其死亡及住院風險亦會分別逾2倍，呼籲他們因應疫情提早接種疫苗。

今年年初時為今波疫情高峰，確診個案一度達每日數萬宗。崔俊明表示，不少曾染疫的市民會以為確診後所產生的中和抗體，可與接種一劑疫苗所得的抗體媲美，但根據外國研究發現，染疫後所產生的中和抗體水平不及直接打針：

自然感染中和抗體水平會低是因為疫苗是針對刺突蛋白，而自然感染後免疫系統非只針對刺突蛋白，有可能針對其他蛋白，變相針對刺突蛋白的量不夠疫苗的多。

他指，染疫後所得的中和抗體會在3個月後下降，即年初確診的市民抗體或已逐漸下降，而根據外國研究指出，康後者復陽的平均中位數為79天，即兩個多月內可再次染疫，屆時死亡及住院風險分別增2.14倍及2.98倍，呼籲市民勿掉以輕心。

他續指，而本港確診個案近日持續上升，料本港或會出現第六波疫情，Omicron BA.4或5亦有可能在社區爆發，惟第二代疫苗最快年底抵港，建議康復者視乎個人身體狀況及疫情提早打針。

另外，截至昨日，本港仍有約三分之一80歲以上長者仍未接種疫苗，崔俊明呼籲港府加強安老院舍接種服務及講座，以減低他們對疫苗的擔憂，又認為長者可以考慮接種較高成效的疫苗，如復必泰疫苗，但強調接種哪款疫苗是個人的選擇。

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記者：郭詩詩