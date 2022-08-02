  • 31°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 00:55
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫苗接種】崔俊明：染疫後中和抗體不及打針多　復陽後死亡及住院風險較高

社會 00:00 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（冼偉倫攝）

本港今波疫情染疫人數達逾百萬人，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，染疫後的中和抗體水平不及接種疫苗後所得，而染疫後的抗體在三個月後亦會逐漸下降，如康復者不幸二次感染，其死亡及住院風險亦會分別逾2倍，呼籲他們因應疫情提早接種疫苗。

今年年初時為今波疫情高峰，確診個案一度達每日數萬宗。崔俊明表示，不少曾染疫的市民會以為確診後所產生的中和抗體，可與接種一劑疫苗所得的抗體媲美，但根據外國研究發現，染疫後所產生的中和抗體水平不及直接打針：

自然感染中和抗體水平會低是因為疫苗是針對刺突蛋白，而自然感染後免疫系統非只針對刺突蛋白，有可能針對其他蛋白，變相針對刺突蛋白的量不夠疫苗的多。

他指，染疫後所得的中和抗體會在3個月後下降，即年初確診的市民抗體或已逐漸下降，而根據外國研究指出，康後者復陽的平均中位數為79天，即兩個多月內可再次染疫，屆時死亡及住院風險分別增2.14倍及2.98倍，呼籲市民勿掉以輕心。

他續指，而本港確診個案近日持續上升，料本港或會出現第六波疫情，Omicron BA.4或5亦有可能在社區爆發，惟第二代疫苗最快年底抵港，建議康復者視乎個人身體狀況及疫情提早打針。

另外，截至昨日，本港仍有約三分之一80歲以上長者仍未接種疫苗，崔俊明呼籲港府加強安老院舍接種服務及講座，以減低他們對疫苗的擔憂，又認為長者可以考慮接種較高成效的疫苗，如復必泰疫苗，但強調接種哪款疫苗是個人的選擇。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：郭詩詩

相關文章

【幼童打針】聯合科學委員會同意　新冠疫苗接種年齡降至6個月大
19:08 2022/08/01
【幼童打針】聯合科學委員會同意　新冠疫苗接種年齡降至6個月大
【幼童打針】科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至6個月大　崔俊明倡購入幼童劑量復必泰疫苗
今日 00:01
【幼童打針】科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至6個月大　崔俊明倡購入幼童劑量復必泰疫苗

你可能感興趣

【幼童打針】聯合科學委員會同意　新冠疫苗接種年齡降至6個月大
19:08 2022/08/01
【幼童打針】聯合科學委員會同意　新冠疫苗接種年齡降至6個月大
【幼童打針】科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至6個月大　崔俊明倡購入幼童劑量復必泰疫苗
今日 00:01
【幼童打針】科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至6個月大　崔俊明倡購入幼童劑量復必泰疫苗
人口 公立醫院 傳染病 BioNTech 疫苗 藥劑師 疫情 院舍

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
10:23 2022/08/01
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意