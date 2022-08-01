【有望降溫】天文台：下周大氣環流調整　有利熱帶氣旋在南海生成

▲ 本港大部分地區氣溫上升至33度或以上。(林宇翔攝)

本港天氣持續酷熱，天文台今日（8月1日）表示，今年7月為香港歷來最熱月份，打破11項紀錄。

天文台指，華南受較正常強的副熱帶高壓脊持續覆蓋，今年7月成為香港歷來最熱的月份，並打破11項紀錄，包括最高的平均氣溫、單月最多35度或以上日子及最多熱夜等。另外，7月24日錄得市區最高氣溫36.1度，7月25日錄得最低氣溫29.9度，都是歷來7月最高，這2日平均氣溫達32度，亦是歷來7月最高。

天文台表示，下周大氣環流會調整，包括現時東退至西北太平洋的副熱帶高壓脊會再次向西伸展並覆蓋中國大陸，而現時南海偏弱的西南季風則變得活躍並與副高南側的東南氣流交匯，在南海上空產生氣旋性環流，為熱帶氣旋生成創造有利條件。

天文台預測本港地區下午及今晚酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高兩至三度。展望預料高空擾動會在本周中後期為華南帶來大驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離，周末期間驟雨減少。而一個低壓區會在下周初為南海北部帶來不穩定天氣。

▲ 8月1日13:50 的最高氣溫。

根據9天天氣預測，料本港明日（2日）仍然酷熱，市區氣溫達34度，周三起迎來8日驟雨。

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責任編輯：余思嵐