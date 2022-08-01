【童年陰影】BBC主持剖白童年遇變態老師　遭毆打重傷目擊同學更衣室被性侵

▲ 《BBC》資深主持Nicky Campbell近日剖白童年不快往事，禁不住流下眼淚。

《BBC》一位資深主持人Nicky Campbell，剛剛完成了一個可能是他畢生事業中最具意義，同時亦是最需要他付出勇氣的電台節目。

六十一歲的Nicky在節目中，揭露了憋在心底半個世紀的鬱結。童年的他就讀於蘇格蘭愛丁堡的一間寄宿私校時，曾遭一名老師毆打至嚴重受傷，那名老師只是對Nicky的媽媽馬虎道歉而已，校方竟然沒有採取任何行動，有隱瞞事實的意圖。

年幼力弱的他，卻甚麼也沒能力做到，只能長時期跟隨其他同學，默默忍受着那個變態教師的惡行。

不過，讓Nicky的人生蒙上陰霾、夢魘從此揮之不去的，是另有其事。他清楚記得十歲那年，在學校的更衣室裏，目睹一名同學被一名男教師性侵。Nicky說他不會講述過程，但至今他仍記得每個恐怖細節，就連當時更衣室的肥皂氣味，他彷彿仍能嗅得到。

最新影片推介︰

六十一歲的男人，憶述痛苦記憶時，禁不住熱淚滾滾流下，也許那是對那位受害同學感到愧疚的眼淚吧！「你問我當年點解乜嘢都無做，我都唔知呀！」

在冰冷無情的世界裏，受辱的弱勢孩童，又可以做些甚麼？

料不到打從Nicky的表白播出後，聽眾的電話紛紛打入，他們都想勇敢道出童年時曾遭性侵的慘痛經歷呢！

時代是該不斷進步的，即使是不幸受害，也該勇敢站起來，不能讓魔鬼跑掉而繼續遺害人間呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「一個六十一歲男人的獨白」

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T