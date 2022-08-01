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【樓價有得估】走訪名人家居參觀　周啟邦夫婦「黃金屋」豪宅曝光

娛樂 14:41 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）任主持的《樓價有得估》，將於本周四（8月4日）在翡翠台播出。

節目每集會邀請不同的嘉賓藝人組隊參加比賽，回答以樓價為主題的「二選一」趣味題目，例如「邊個住得富貴啲」及「邊個樓盤升得多啲」等。

當中以「邊個住得富貴啲」最為過癮，製作組會走訪藝人家居進行視察，或透過昔日影片重溫多位名人家居，然後競猜現時哪個住所較貴。

最新影片推介：

Do姐物業投資經驗不多

出名數口精的Do姐早前接受無綫娛樂新聞台訪問時，坦言物業投資經驗不多，她說：「個個以為我好有經驗，其實只係叫做起碼有層樓自住，安安樂樂無後顧之憂，咁樣的確係舒服好多嘅。」

Leonard、Jarvis則表示仍在為「無後顧之憂」努力，Jarvis提及節目中會透過影片參觀Do姐舊居，Leonard即接力笑謂：「最想知道隔咗咁多年，Do姐會唔會後悔當時放咗層樓，可能依家已經升到澎澎聲！」

祥嫂+周啟邦夫婦昔日家居

TVB社交平台釋出「祥嫂」洪金梅及周啟邦夫婦的昔日家居片段為節目預熱，兩大名人豪宅奢華程度完美詮釋了何謂「貧窮限制想像」！

祥嫂的豪宅走法式宮廷風，雅緻不失高貴；牆上更掛滿了祥哥和祥嫂的結婚相，祥嫂笑言：「我有幾套替換，每兩、三個月就換一套，好鍾意自己着婚紗，因為寄望同等咗好耐！」

周啟邦的豪宅則以金色為主調，除了不少家具如茶几是金色外，就連廁所的洗手盤及水龍頭都是金色，名副其實「黃金屋」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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