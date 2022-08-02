【公屋加租】公屋擬加租1.17％平均會每戶加26元 房委會擬首年免加幅
公屋戶或面臨加租，據悉房委會按機制建議10月起加租1.17%，每個單位平均加租26元，下周將諮詢立法會。
據悉，租金實際加幅金額為大約每月5元至66元，房委會建議，寬免加租後頭12個月每月的實際加幅金額。
|公屋加租記錄
|年度
|加租幅度
|2010
|4.68%
|2012
|10%
|2014
|10%
|2016
|10%
|2018
|10%
|2020
|9.66%
|2022
|1.17%
資料來源：立法會文件、消息人士
據了解，房委會關注到疫情或對公屋租戶造成經濟困難，認為提供紓困措施，以減輕公屋租戶負擔並非不合理。考慮到租金增幅、對公屋租戶的影響以及對房委會財政狀況的影響，房委會建議向公屋租戶提供特別紓困措施，寬免首年加幅 。
財政預算案早前公布，會寬免2022/23年度四季的差餉，以每戶首兩個季度1,500元及餘下兩個季度 1,000元為上限。
按照既定做法，房委會會將差餉寬免額全數轉歸公屋租戶。每戶公屋租戶在2022/23年度可獲發的差餉寬免金額介乎504元至5,000元不等，相當於公屋租戶 在兩年的租金檢討周期， 淨節省了約0.4個月租金。
按現行機制，公屋租金每兩年檢討一次，過去5次檢討均加租近10%，新租金料於10月生效。
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記者：陳梓蔚