  • 34°C
香港時間 : 2022802日 (週二) 15:06
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋加租】據悉公屋擬加租1.17％ 每月加5至66元

社會 14:32 2022/08/02

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

據悉，公屋9月加租1.17%。（林宇翔攝）

公屋戶9月將面臨加租，據了解加租幅度1.17%，將於下周諮詢立法會、以及月中諮詢房委會資助房屋小組意見，如獲通過，新租金料9月生效。

據悉，租金實際加幅金額為大約每月5元至66元，房委會建議，寬免加租後頭12個月每月的實際加幅金額。

公屋加租記錄
年度 加租幅度
2010 4.68%
2012 10%
2014 10%
2016 10%
2018 10%
2020 9.66%
2022 1.17%

資料來源：立法會文件、消息人士

按現行機制，公屋租金每兩年檢討一次，過去5次檢討均加租近10%，新租金料於9月生效。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【房屋供應】大埔富蝶邨8座公屋料明年落成　何永賢：政府會進一步提升建屋效率
15:49 2022/07/07
【房屋供應】大埔富蝶邨8座公屋料明年落成　何永賢：政府會進一步提升建屋效率
【香港建築】著名建築師馮永基分享香港建築故事　建築不是越高越「巴閉」
20:36 2022/07/25
【香港建築】著名建築師馮永基分享香港建築故事　建築不是越高越「巴閉」
【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit　「當時大家唔係做工程，係救人」
18:15 2022/07/26
【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit　「當時大家唔係做工程，係救人」

你可能感興趣

【房屋供應】大埔富蝶邨8座公屋料明年落成　何永賢：政府會進一步提升建屋效率
15:49 2022/07/07
【房屋供應】大埔富蝶邨8座公屋料明年落成　何永賢：政府會進一步提升建屋效率
【香港建築】著名建築師馮永基分享香港建築故事　建築不是越高越「巴閉」
20:36 2022/07/25
【香港建築】著名建築師馮永基分享香港建築故事　建築不是越高越「巴閉」
【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit　「當時大家唔係做工程，係救人」
18:15 2022/07/26
【方艙精神】何永賢指方艙精神就是Can do spirit　「當時大家唔係做工程，係救人」
房屋局 房屋署 公屋政策 公屋 立法會

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
13:21 2022/08/01
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
12:49 2022/08/01
【防止意外】逾10名不諳泳術青年清水灣挑戰游出浮台　救生員一句說話即乖乖上水
【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相
今日 11:24
【MIRROR演唱會】受傷舞蹈員張梓峯並未出院　呂校長預告將按家屬意願揭露真相