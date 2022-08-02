【公屋加租】據悉公屋擬加租1.17％ 每月加5至66元
社會 14:32 2022/08/02
公屋戶9月將面臨加租，據了解加租幅度1.17%，將於下周諮詢立法會、以及月中諮詢房委會資助房屋小組意見，如獲通過，新租金料9月生效。
據悉，租金實際加幅金額為大約每月5元至66元，房委會建議，寬免加租後頭12個月每月的實際加幅金額。
|公屋加租記錄
|年度
|加租幅度
|2010
|4.68%
|2012
|10%
|2014
|10%
|2016
|10%
|2018
|10%
|2020
|9.66%
|2022
|1.17%
資料來源：立法會文件、消息人士
按現行機制，公屋租金每兩年檢討一次，過去5次檢討均加租近10%，新租金料於9月生效。
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記者：陳梓蔚