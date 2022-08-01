【紓緩經痛】女子來經劇痛1個原因拒服止痛藥 5分鐘極速紓緩經痛方法

不少女性也受經痛問題困擾，。台灣一名22歲女子受經痛所困，每月都要向公司請假，她其後求醫，被診斷患有肌瘤及貧血。她向醫生稱，自己的經痛程度達8/10分，但一直沒有服食止痛藥紓緩痛楚。

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台灣家庭醫學科醫生洪暐傑近日在《醫師好辣》節目中分享個案，一名畢業不久、剛出社會工作的22歲女子前往求醫，稱每次來經都會劇痛，以致每月都要請生理假，並再加一至兩天的病假。其主管之後叫同事陪同她求醫。

該名女生稱，若以0至10分計算，每次經痛程度達8分，更透露不敢服藥，否則會覺得罪大惡極，

媽媽說吃止痛藥會上癮，而且一輩子就依賴這個止痛藥，全部靠它，人生就被止痛藥控制了。

女生經超聲波檢查後，發現患有肌瘤及貧血，整理病情後診斷她每次因經痛而難以入睡，不敢服藥下只能忍痛睡覺，睡眠質素差導致翌日起床頭痛，並引發身體其他部位不適，「身體有個敏感化機制，因為『痛』是種保護，若不好好處理痛，就會更痛。它要提醒你這件要面對，否則會對身體造成傷害，是警示。」

每個女人都會經痛嗎？

所謂經痛，就是指女性每月來經前或來經時，體內分泌前列腺素令子宮收縮，腹部疼痛或脹痛。經痛程度因人而異，有些女性只會出現輕微脹痛不適，但亦有些患者痛得頭暈作嘔、四肢無力，苦不堪言。

經濟日報專欄作者葉寶英曾指，據調查數字顯示，香港每4名女性便有1名有經痛，問題相當普遍。

2. 為何會經痛？

註冊中醫及物理治療師王耀初在經濟日報專欄表示，如經痛劇烈、刺痛兼經血中呈現血塊，多因血瘀引致。在中醫角度，最常見因寒凝血瘀而致，患者多為體弱少女，飲食生冷寒涼後疼痛加重。

腹部冷凍，敷上熱水袋，有助紓緩經痛。血塊愈多，血瘀情況愈重，治療上以散寒活血調經為主。

另外，經痛位置也反映問題何在，如腹中痛多與血瘀有關；痛在腹部兩側，則因肝氣鬱滯而致；若痛在腰部，就可能是腎虛。

註冊中醫師黃梅芳醫師則提醒，30歲以上的女性，如本來沒有經痛，後來才有話，經痛有機會跟子宮肌瘤、盆腔炎、子宮內膜異位等疾病有關，患者宜作進一步檢查。

3. 除了吃止痛藥，可怎樣治療經痛？

王耀初指出，當歸是首位的調經中藥，可補血、活血、止痛和調經。

它溫熱，故可散寒，惟用時要控制分量，以免過熱。

黃梅芳則表示，中醫多以針灸配合服藥治療經痛。不過，若經痛情況未算嚴重，自行按壓穴位亦有助紓緩及預防經痛。

一般人較容易自行找出的緩經痛穴位有3個，分別是合谷、血海及三陰交。於來經前1星期開始，經常以手指打圈點壓穴位，每日可按5至10分鐘，最好按至有痠痛感，便可起防治經痛之效。

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責任編輯：羅嘉欣