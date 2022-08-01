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【開心無敵獎門人】陳瀅扮懵玩遊戲避緋聞　JW落力扮馬國明天然呆

娛樂 15:20 2022/08/01

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首集好好笑！

TVB綜藝節目《開心無敵獎門人》踏入25周年載譽歸來，由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」錢嘉樂、阮兆祥，以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。

節目昨晚（7月31日）首播，嘉賓陣容有「痞子殿下隊」周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、JW（王灝兒）及張頴康，及「歌星隊」陳奐仁、Eric Kwok（郭偉亮）、連詩雅、鄭融及姜麗文。

最新影片推介：

【開心無敵獎門人】姜麗文點名挑機周嘉洛　JW豪邁示範「黐乳貼」嚇窒奬門人

各員認真比賽

在「開心無敵爆波波」環節，「歌星隊」的陳奐仁表現最為出色，化身「飛天仁」的他Solo上陣連還爆三波；甚有肉地的他原來身手相當敏捷，只用了5秒便完成任務，認真估你唔到！

「痞子殿下隊」則派出大隻仔朱敏瀚應戰，周身肌肉的他原來得個殼，竟連番「滑鐵盧」，最後竟用了14秒才完成任務。

陳奐仁變咗「飛天仁」，連環飛身爆三波，估你唔到身手咁好喎！

陳瀅成攻擊目標

「開心無敵大電視」環節同樣精彩，JW玩遊戲時非常肉緊，當拍檔張頴康口快快說錯話時，JW即露出勞氣樣兼推了他一下。

而陳瀅則成為攻擊目標，當大電視出現「方力申」時，JW直指陳瀅說：「你上次同佢……」曾與方力申傳緋聞的陳瀅即時「扮傻」，要其他隊友幫手答。

一波未平一波又起，當大電視出現「緋聞情侶」時，表現進擊的JW老友都冇情講，直接將周嘉洛、陳瀅緋聞擺上枱，連環被攻擊的陳瀅表現無奈，場面搞笑。

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為觀眾送上冷知識

至於最後的「開心無敵彈遮遮」環節，除了目擊嘉賓受盡製作組戲弄令人笑不攏嘴，相關環節亦為觀眾送上不少冷知識！

原來「茅撻」、「伯公咀」是香港真正存在的地方，歌劇印尼話則是「柯拔甩」，相關發音更是來自英文的Opera。

撰文 : TOPick柴犬出動

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姜麗文 鄭融 連詩雅 郭偉亮 陳奐仁 張頴康 王灝兒 朱敏瀚 陳瀅 周嘉洛

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