【小學試題】小六中文名校精選試題答案 認識煲義與貶義成語
中小學 00:00 2022/08/08
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一.
1. 紛紛
2. 思念
3. B
4. C
5. 因為剛升上小學，面對陌生的環境，所以膽戰心驚。
6. 這句說話的意思是表示，任何事情都要從根基做起，學習好基礎的知識是非常重要的。
7.「桃李滿天下、才俊如星流」的 意思是，母校培育出來的畢業的學生遍布世界各地，優異的畢業生猶如繁星般多。
8. 演講詞
二.
褒義詞
- 一葉知秋
- 一字千金
- 入木三分
貶義詞
- 一丘之貉
- 大言不慚
- 大煞風景
1. 大言不慚
2. 一字千金
3. 入木三分
4. 不足掛齒
5. 大煞風景
6. 一丘之貉
7. 不勝枚舉
8. 一葉知秋
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