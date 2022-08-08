【小學試題】小六中文名校精選試題答案　認識煲義與貶義成語

▲ 小六中文名校精選試題答案。

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一.

1. 紛紛

2. 思念

3. B

4. C

5. 因為剛升上小學，面對陌生的環境，所以膽戰心驚。

6. 這句說話的意思是表示，任何事情都要從根基做起，學習好基礎的知識是非常重要的。

7.「桃李滿天下、才俊如星流」的 意思是，母校培育出來的畢業的學生遍布世界各地，優異的畢業生猶如繁星般多。

8. 演講詞

二.

褒義詞

一葉知秋

一字千金

入木三分

貶義詞

一丘之貉

大言不慚

大煞風景

1. 大言不慚

2. 一字千金

3. 入木三分

4. 不足掛齒

5. 大煞風景

6. 一丘之貉

7. 不勝枚舉

8. 一葉知秋

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