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【3區污水陽性】涉大角咀維港灣及筲箕灣愛蝶灣等屋苑　派逾18萬個快測包

社會 16:37 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

(資料圖片)

政府今日（8月1日）表示，東區、油尖旺及區元朗區污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約18萬5千個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
東區 — 愛蝶灣及天后廟道和雲景道附近一帶住宅

油尖旺區 — 港灣豪庭、維港灣、浪澄灣、君滙港、凱帆軒、一號銀海、瓏璽及炮台街、上海街和南京街附近一帶住宅

元朗區 — 天盛苑及洪水橋丹桂村、大道村、幸福樓、洪福樓、多福樓和百福樓

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

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責任編輯：余思嵐

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