【選民登記】選舉事務處呼籲市民登入網上查閱系統　查閱最新選民登記資料

▲ 選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」，查閱最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。（經濟日報資料圖片）

2022年地方選區、功能界別及選委會界別分組臨時選民／投票人登記冊及取消登記名單今日發表，選舉事務處呼籲市民登入「選民資料網上查閱系統」，查閱最新登記資料，以及查看是否被載入取消登記名單內。

選舉事務處指，2022年地方選區臨時選民登記冊，載有約441.84萬名選民。在2022年選民登記周期，有約3.58萬名新登記選民和約77.49萬個已登記地方選區選民更新資料的申請。

此外，約2.76萬名選民因離世和約5.98萬名選民經查訊程序後，被納入取消登記名單內而被刪除。

功能界別方面，臨時選民登記冊載有約21.46萬名選民，數字已計算新登記選民、選民在功能界別之間登記的轉換、選民因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。



選委會界別分組方面，臨時投票人登記冊載有7,975名投票人，數字已計算新登記投票人、投票人在界別分組之間登記的轉換、投票人因離世或經查訊程序後被納入取消登記名單等變動。



選舉事務處提醒，被納入取消登記名單的選民／投票人，若收到由處方發出的提示信，收信人必須在8月25日或之前按信上指示回覆，才可以恢復其選民登記。

當局又指，2022年臨時選民／投票人登記冊，以及相關的取消登記名單，會放置於選舉事務處位於灣仔海港中心和九龍灣國際展貿中心的兩個辦事處，供指明的人查閱。

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責任編輯：胡偉明