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【進食速度】快速進食壞處多多 血糖上升加速胰島素分泌積聚脂肪

健康 10:00 2022/08/02

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吃一頓飯的理想時間大約為20至30分鐘。

你吃一頓飯需要多久？10分鐘？20分鐘？一小時？進食一口食物後需要20分鐘才能把「飽」的信息充分傳到大腦，所以建議吃一頓飯的理想時間大約為20至30分鐘，切忌狼吞虎嚥。

脾胃為「後天之本」，負責飲食的消化和吸收，為氣血生化之源。當進食過急，沒有把食物咀嚼碎，胃部需要增加胃酸和時間來分解食物，便會加重脾胃的負擔。大腦如果未能及時接收已經吃飽的信息，容易導致進食過量，引致肥胖。快速進食還會令血糖迅速上升，從而加速胰島素的分泌，令脂肪積聚。

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除了注意飲食節奏，健脾養胃可用桂花3克和陳皮1角，把材料洗淨後放入保溫杯，加熱水焗15分鐘即可飲用。

桂花性溫，味辛、香，歸心、脾、肝、胃經，能健壯脾胃、消積解滯、散胃寒，特別適合脾胃虛寒人士。

陳皮性溫，味辛苦，歸脾、肺經，能健脾和胃，有助理氣調中、燥濕化痰、滋養調理、紓緩腹脹的感覺。

早上7至11時是脾胃經行走的時間，此時吃一頓暖和的早餐能保護胃氣，有助脾胃運行，輸送養料至全身。進食要規律，細嚼慢嚥有助脾胃運化，平時進食時應避免看手機和電視，防止不自覺加速吞嚥。

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原文刊於《晴報》，原題為進食節奏

撰文 : Charity 養生花茶達人

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