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【汽車保養】私家車保用條款限修車點　7分銷商17品牌承諾不會執行條款

社會 15:46 2022/08/01

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（陳國峰攝）

部分私家車保用條款規定車主需在特約維修中心保養及維修，否則需承擔保用失效的風險。競爭事務委員會早前指，上述安排或會損害競爭，可能違反《條例》下的第一行為守則。7間分銷商提出承諾，表示不會執行現行的保用限制，亦不會將相關限制列入新車的保用條款內。並提出在承諾生效90日內，對有關合約作出相應的修訂並通知客戶。

建議中的承諾有效期將由生效日起計，為期5年，並設有報告及監察機制，以確保分銷商遵守承諾。競委會認為，建議的承諾能夠適當地釋除競委會的疑慮，因此擬接受該等承諾。

建議的承諾涵蓋下列17個私家車品牌：奧迪、寶馬、雪鐵龍、福特、本田、積架、起亞、 Land Rover、凌志、萬事得、MINI、三菱、日產、富士、鈴木、豐田及Volkswagen。

該七間分銷商分別為Cartel Motors Limited、大昌行集團有 限公司、Inchcape International Holdings Limited、錦龍汽車集團有限公司、意美汽車（香港） 有限公司、森那美汽車集團（香港）有限公司及宏益控股有限公司。

競委會今天（1日）起就擬接受7間私家車分銷商按《競爭條例》（《條例》） 第60條建議的承諾，展開諮詢，市民可對建議的承諾提供意見，並於本月15日下午6時或之前向競委會提交申述。

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記者：陳麗娜

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