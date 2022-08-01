【學校疫情】學校錄940宗確診個案　聖士提反書院附屬小學小六全級要停課

▲ （梁偉榮攝）

本港新冠疫情持續，今（1日）增4,254宗確診，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮出席疫情記者會時表示，學校錄940宗確診個案，分別來自559間學校，涉及784名學生和156名教職員，過去7日有365間學校有兩宗以上的確診個案。當局建議9間學校的個別班級停課一周，包括：

聖士提反書院附屬小學供小六學生入住的宿舍，有8人確診，涉及7間房，其中一間房有2名學生確診，每間房住有3至4名學生，當局中六全級要停課，並有14名同房學生被列個案列密切接觸者要檢疫。宿舍共兩層，有90名學生入住，料因平時在宿舍中會脫口罩，及共用設施，如洗澡設施等，並會一同吃飯及活動等，相信因而傳播。

聖馬可中學4E班，23人學生有3個案

基督教香港信義會健明幼兒學校預備班，18名學生中有6名學生確診，預備班老師也確診。

世德幼稚園(梨木樹)K3A班，30名學生有3名確診，並有其中一老師確診

聖約瑟書院4F班，25名學生有3人確診

聖安當小學2C班，30名學生有4人確診

沙田崇真中學，6名曾參加班際籃球比賽的同學確診，其中2D班有2人，2C班有4人

東涌機場幼稚園2至3歲班，24名學生有4個案，該班亦有1名老師確診。

另外，香港航海學校的宿舍，多3名學生確診，其中1人來自2A班，2人2B班，累計宿舍設計7個案，分佈在4間房，亦有舍監確診，2A及2B班要停課，同房學生要家居檢疫。

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記者：黃小冰