【第五波疫情】今日新增4,254宗確診個案　另錄6宗離世個案【不斷更新】

▲ 政府交代最新疫情。（資料圖片）

本港新冠疫情持續，確診個案維持每日數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（1日）下午出席疫情記者會。

今日新增4,254宗確診個案，包括4,019宗本地個案及235宗輸入個案，另錄6宗離世個案。

【17:20】35個月大確診男童同學感染新冠

35個月大男童留醫仁濟醫院深切治療部。劉家獻稱，男童所就讀的幼稚園中，有同學有感染新冠。

【17:18】

歐家榮指，過往數星期疫情呈漸漸上升趨勢。過去幾日維持在4,500宗左右，雖每日會有不同波幅，但趨勢仍是向上，每2星期個案便會翻倍。他表示，疫情暫時未見到有見頂跡象，要再觀察情況會否繼續。

【17:15】

歐家榮指，近期快測陽性個案中，有人會到急症室求診，有人無看醫生惡化，亦有人沒有呈報。他呼籲如陽性一定要盡快呈報，當局可安排核酸，並即時將資料送往醫管局，作出適當跟進，包括開藥，如有高風險因素亦可主動聯絡病人。

【17:05】

歐家榮表示，現政府正審視各項數據，看如何調整入境檢疫措施。他指出現香港疫情絕大部分都是本地感染，輸入個案對本地疫情只佔小部分。

劉家獻指，醫院數字不斷增加，如確診病人多，重症死亡病人會增多，而如何減重症死亡是需要做的事，包括已提及多打的「打針」。他又呼籲，無論病徵如何輕微，只要是屬於能食藥的群組，包括60歲以下有長期病患人士及60歲以上病人，都應求醫。

【16:55】學校錄940宗呈報個案

學校共錄940宗呈報個案，9間學校個別班級或學生要停課一周。詳情即看：【下一頁】

有1間院舍新增個案。詳情即看：【下一頁】

【16:50】陪產人士須提交48小時核酸陰性證明

劉家獻指，醫管局將更新陪產人士及照顧者檢測要求。為進一步防範院內感染，即日起，所有陪產人士，無論是否康復者，都要提交48小時核酸陰性證明。他呼籲陪產人士，如孕婦懷孕達37周，應開始定期核酸，如嬰兒比預產期早出生，醫院會先接受24小時快測陰性證明，但陪產人士要在2日內補回核酸檢測。

至於長期在醫院陪伴病人的照顧者，須每星期進行2次核酸檢測。

【16:45】劉家獻呼籲如長者確診應盡早求醫

劉家獻呼籲，如家中長者確診，應盡早求醫。

【16:27】增6宗離世個案

公立醫院增6宗離世個案，涉及4男2女。包括：

84歲男子，7月21日不適，7月23日快測陽性，7月24日到指定診所求醫，當時有處方抗病毒藥。病人本身患有長期病患，包括高血壓、B12缺乏、乙型肝炎帶菌，及曾患直腸癌、腸癌。

60歲女子。

58歲女子，沒有打針，有長期病，曾患肺癆，有乙型肝炎、肝硬化、長期血小板低。7月15日快測陽性，沒有看醫生及取藥，7月30日家人覺得其狀態虛弱，食欲不振召救護車，當時其肺片矇及白，要插喉再送深切治療部，開抗病毒藥，其病毒量一直上升，對藥物反應平平，至昨日離世。

84歲男子，已打2針，7月27日往急症室兩星期前曾確診，但沒有看醫生及取藥，他本有認知障礙，行動不便，有糖尿高血壓、心律不正。7月27日到急症室時情況差，收入病房後情況不斷惡化，至昨日離世

75歲男子，有長期病患，高血壓、高血脂、糖尿病、心律不正、慢性肺阻。7月23日到急症，呼吸有困難、心率快、嘔，入院後情況差，3月曾確診，今次入院後有帶病毒，情況不斷惡化至昨離世

7月25日離世病人，他當日正上班，同事發現其不省人事召救護車，急救無效。法醫解剖發現新冠呈陽性。他去世前1星期快測陽性，沒有看醫生及食藥，1周後上班，未料突暈倒。衞生署資料指，病人突然過世未必與新冠有關。

【16:25】35個月大男童留醫仁濟深切治療部

有35個月大男童確診入院，7月29日發燒，到私家醫院求醫，30日核酸陽性，當時抽筋被送往仁濟急症室，前後有6次抽筋，被處方靜脈注射抗抽筋藥。其後男童被收入深切治療部，當時有發燒，服藥後有退燒，沒有腦水腫、腦病變，為安全起見收入深切治療部觀察，現情況穩定。

【16:30】東區醫院22個月大確診女嬰離世

東區醫院兒科病房深切治療部22個月大女嬰離世。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組