【教養法則】不催谷按性格培育兒子考入劍橋　會計師爸爸「四不」另類教仔法

▲ 會計師爸爸黃福霖提出「四不」另類育兒法。

教養從來不止一條路，也永遠沒有標準答案，最重要是父母找到適合自己家庭及孩子的方法。會計師爸爸黃福霖撰書，分享他多年來的育兒經驗，不刻意催谷，順著孩子性格及專長培養，最終兒子入讀全球頂尖學府劍橋大學。他並非要家長教出劍橋生，卻鼓勵他們成為使孩子在擅長領域發光發亮的明燈。

資深會計師黃福霖退休前為上市公司董事總經理兼財務總監，同時積極參與公益事業，包括出任麥當勞叔叔之家董事。他最近撰寫新書《另類家長劍橋學子》，將兒子出生至入讀劍橋，逾廿載的經歷濃縮於書中。

▲ 黃福霖不刻意催谷，順著兒子性格及專長培養。（黃建輝攝）

不補習 不強迫參加課外活動

有人說家庭條件優越，孩子當然能接受超強教育，將來有成就絕對是預料之內。黃福霖從不認同「贏在起跑線」之說，他以自身經歷為例，當年「掹車邊」入讀皇仁書院，第一個學期全班26人，他考第11名。最終他在高級程度會考（A-level）成績未如理想，無緣入讀香港大學，只好到英國升學，靠半工讀考取會計師資格，個人努力絕對功不可沒。

他自言在45歲年紀較大時才為人父，不想兒子讀書壓力太大，奉行「四不」教仔︰

不讀本地傳統學校、大學前不送去外國讀書、不補習、不強迫參加太多課外活動。我不想他的生活只有上堂、功課、測考。

兒子昔日就讀幼稚園界神校寶山幼兒園，一級約50名學生均升讀名校，如聖保羅男女中學附屬小學、拔萃男書院附屬小學、拔萃女小學。不過，黃福霖指不少人後來轉讀國際學校或到海外升學，他亦安排兒子升讀漢基國際學校，該校採用雙語及推行國際文憑課程（IB），名人校友輩出。外界總以為國際學校沒有功課，黃福霖表示小學確實如此，但到中學就有功課，13、14歲要開始考慮大學事宜。

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給家長的三個想法

父母總想盡能力為子女鋪路，令他們的人生更順遂，可是即使有多完美的計劃，並非事事能如願。黃福霖希望向家長帶出三個想法，第一，「船到橋頭自然直」，總會找到一條適合孩子的路；第二，結果總是跟預期不同，預計到的事情往往不會發生；第三，腳踏實地，知道自己的強弱，學識選擇及放棄。

正如他作為父親最清楚兒子的性格，坦言兒子有很多缺點，小時候連畫畫也不行，於是讓兒子看畢加索作品，減少他的挫敗感及自卑感。大部分男孩子都熱愛運動，但兒子卻毫無運動細胞，12、13歲是一名肥仔，可是到14歲竟然高至6呎，最後身高6呎3吋，黃福霖認為這就是無法預測的事情。

過去黃福霖曾接觸一位拔萃男書院的學生，對方是香港傑出青年、跆拳道冠軍、男拔辯論隊隊長等，在升讀大學的緊要關頭，黃福霖建議他將5至6項課外活動減至2至3項，要選擇及放棄，先專注考大學。最終他考入一間好的大學，修讀環球經濟與金融學系。

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12歲仔首次學做「生意」

黃福霖與太太均是會計師，家族出產多達逾十名會計師，他們自然曾想兒子成為會計師。只是在兒子中學時期，夫妻發現他對形狀認知較弱，做不到建築工程等工作，加上他不喜歡規範規條，也不是讀法律、會計的材料。可是黃福霖卻發現他的興趣：

他喜歡投資，俗語所講就是愛賺錢。他4歲半打機打到8歲程度，12歲問我借信用卡購買網上遊戲武器，轉售給同學。

其他同學的父母不讓子女購買，黃福霖夫婦既是會計師，能適當地指導兒子理財，於是為他買入約$5,000遊戲武器，兒子轉售給同學賺了$5,000左右。只是投資涉及風險，最終因電玩商推出新款武器，他原本買下的武器跌價，賣不去最終蝕本。兒子將這次特別的經驗寫在劍橋的個人陳述（Personal Statement）。

尊重孩子專長加以培育

黃福霖認為家長不能單單以學科分數品評小朋友，例如日本滑冰王子羽生結弦，就在他的強項領域表現出色。他鼓勵家長從小讓小朋友接觸不同東西，發掘他們的專長。他的兒子運動、畫畫不行了，卻在10歲發現他彈鋼琴的天賦，結果14歲半在沒有考過鋼琴一至七級下，直接考取皇家音樂學院鋼琴八級。黃福霖表示︰

許多家長強迫小朋友學鋼琴，到他們能自主，上飛機去海外升學後就不再學了。

他說起有一對醫生夫婦想女兒做醫生，12時歲送她到英國讀寄宿學校。在女兒的畢業禮上，校方卻告訴他們，女兒的成績不符合他們的期望，但她報讀了一科她最有天份而感興趣的，就是設計學院，父母雖反對但也沒辦法讓她成為醫生。這位女生最終就讀全球知名的倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design），畢業後投身專業。

太早送子女去外國升學，還未知道他們的興趣及長處。父母不要勉強子女，也不要為學術成績終日家嘈屋閉。

家長應該讓子女有自我控制能力，給他們選擇再作引導，黃福霖希望家長給年青人作決定。在兒子9至13歲歲期間，黃福霖不時問兒子問題，例如為甚麼西方餐具有刀叉？為何中國人用餐時使用瓷器？從日常鍛鍊孩子腦筋，慢慢培養自我思考的能力。他考入劍橋，面試反應快，也與自小培育他非公式化思維模式有關。

下一篇︰黃福霖將分享劍橋面試內容、報考英美大學注意事項，以及考試策略。

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記者︰駱秀玲