【為港爭光】奪ANDAM法國時尚特別獎贏10萬歐元　港時裝設計師獲Chanel總裁親自指導

▲ 香港時裝設計師Robert Wun，最近在法國ANDAM比賽中，得到今年才增設的特別獎，不單獲得10萬歐元的獎金，還會得到Chanel總裁的指導。

會考、DSE分數是否哪麼重要？香港時裝設計師Robert Wun就示範了只要有夢想，也可以在行內取得一席位。最近他便在法國ANDAM比賽中，得到今年才增設的特別獎。他不單獲得10萬歐元的獎金，而且還會得到Chanel總裁的指導，因此要更上一層樓，可說指日可待。何況疫情期間，Robert的自家品牌生意反而不跌並有所增長。

三歲定八十，Robert小時候已流露對繪畫的熱愛。「我兩、三歲時，晚晚睡覺前都要畫幅畫，有關海洋生物、叢林、雀鳥等大自然，所以父母以為我大個會做生物學家。」但當他逐漸長大，遇上大他幾年讀時裝設計的朋友，開始對塑造自己及他人的形象有興趣。

因此，當他中五考完會考，已經毫無懸念為去英國讀書作準備。「因為有在英國讀書的朋友，強烈推介去英國讀時裝設計，因為那邊的創意工業比香港成熟。」

▲ Robert與他的參賽得獎作品合照。（圖片：被訪者提供）

疫下堅持理想成轉捩點

在London School of Fashion畢業後，Robert 2014年創立自家品牌Robert Wun，沒有門市，只在網上售賣。「疫情初期，我和助手兩人照返工，整幢大廈都無人，那時候對未來都有許多不確定，不知這盤生意是否能繼續做下去。」不過，他沒有放棄，仍然做好自己的設計，想不到闖出一條「新衣道」。

在時裝大輪下，當衛衣、運動裝、帽大賣，大家就不停出新collection，但其實不一樣的設計，雖然未必大家想買想穿，但都有它的存在價值，而在疫情下，對時裝的看法便出現了轉捩點。

有危亦有機，2020年Robert做了一個新collection，旁人都覺得他在這個疫情時期，竟然夠膽做一些不一樣的誇張設計。但出乎意料之外，這系列竟然令Robert的品牌增加了知名度。

▲ 這件非常有層次色澤多姿的皺褶連身裙，由台灣歌手蔡依林演繹。（圖片：被訪者提供）

「因為賺到錢，我們搬了新studio。原本只得兩個人工作，兩年前請多一個人，過去兩個月又請多兩個人。」他說自己一向小本經營，沒有太多的支出負擔，而疫情下做自己心目中一直想做的東西，結果就有良好的反應。「我一向喜歡做Costume Design（戲服設計），可以幫自己跳出舒適區，試到新事物，而且一定有火花。」

能夠獲得提名已感榮幸

今次他參加的ANDAM比賽，是法國國家時尚藝術發展協會舉辦，得到眾多名牌如Chanel、Chloe、Hermes及Louis Vuitton等的支持，參加的時裝設計師，都是在行內打滾了一段時間，有一定的知名度。「比賽的3個評審，都是時裝行業內最頂尖的CEO，因此我告訴自己，present到最好的一面已足夠，贏與否不重要，只希望將來有機會他們會想起我。」

▲ 其多重拼貼ruffles風格設計，得到不少中國星級客戶垂青，包括90後歌手KUN。（圖片：被訪者提供）

當公布得獎時，Robert在場內站在後方，因為無想過自己會獲獎，後來當宣布時，由於說法文，他聽得不太清楚，因此當大家鼓掌、助手告訴他獲獎才知曉。「我完全無準備，只能多謝評審、團隊，以及一切參賽的設計師，能夠獲得提名已感到榮幸，後來才想起忘記多謝家人、朋友及提名人。」

雖然Robert不是獲得最高榮譽的Grand Prix，但卻獲得今年加設的特別獎項。「不能獲得大獎，可能我不是駐法國的設計師吧！其實這個世界不是那麼簡單，不一定表現好就會贏。」獲得的10萬歐元獎金，對他來說其實不是太多，因為做一、兩季時裝已經會用完了。

▲ 昔日范冰冰也曾穿過Robert 設計的volume sleeve皮製上衣的設計。（圖片：被訪者提供）

為明星度身訂造衣服

如果有機會成為Chanel、Louis Vuitton、Chloe這些牌子的創意總監，Robert當然高興，但他說一定會同時繼續營運自己的品牌，因為已經上了軌道，有一定的知名度。「我的客人穿越不同的年代，有廿多歲的藝人歌手，也有典堂級八、九十年代的明星。」當中就包括加拿大樂壇天后Celine Deon、大家熟悉的國內影星范冰冰、周迅，台灣歌手蔡依林、香港歌手張敬軒，以致導演王家衛。

「我畢業第一年，即是10年前，那時候21歲，透過agent介紹去了上海及北京，當時王家衛執導一個舒淇有份拍攝的廣告。」面對大導，Robert是有少許膽怯，但初生之犢不畏虎，都是工作，因此彼此合作愉快，之後還有幾次合作。「我發覺我是有這方面的特質，就好像去法國比賽，前一晚可能失眠，但見到評審，就好順暢地present，到了重要時刻，緊張就不存在，當年見王家衛也是這樣。」

▲ 跳水運動員Tom Daley身上的白色羅馬鬥士款孔洞緄繩皮褲，配搭皮製流蘇短裙，不乏層次，極富裝飾美。（圖片：被訪者提供）

來找Robert做服裝的藝人，許多都是了解他的設計才找他，方向明確，中間又有許多溝通，因此磨合比較容易，但Robert沒料到他在中國也有一定的知名度，促成他有很多內地的客人及朋友。「我沒有刻意打造這市場，但在小紅書有關於我的時裝有幾千個post，而我的花木蘭系列，也有很多人討論及購買。」他說內地的時裝市場發展不俗，有多元化的選擇。

那他有沒有想過回香港或中國發展？「我的團隊都在英國，而且來自不同國家，荷蘭、西班牙、美國、中國等等，都跟隨我多年，而我的基地、圈子、網絡也在這裏。不過，其實世界是邁向全球化，將來我可能在法國、美國、內地搞show，所以基地在那裏也不重要，但我永遠都是香港人。」

記者：何小雲