【靚太安樂窩】牆身被刮花用手繪畫補救　3孩港媽低成本完成親子作品

▲ 三孩媽在社交平台分享與小朋友一起畫的手繪畫。

不小心刮花牆身，可以怎樣補救？近日有網民於社交網站分享刮花牆身的補救措施，意外畫出日本富士山之景，花兩個多小時以超低成本畫出一幅「手繪藝術漆特色牆」，過程還有小朋友一起幫手完成這個親子作品，畫作更被網民大讚「犀利」、「好勁」！

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一名三孩港媽在Facebook群組「家居裝修設計分享Group」中分享自己的畫作，港媽指本來想把牆刮花了的地方補上顏色，卻「心血來潮」，「揸住支筆就咁畫停唔到」，以隨意快閃形式，花了兩小時畫出一幅日本富士山的畫作。

▲ （圖片來源：Facebook群組，家居裝修設計分享Group）

港媽指自己「就地取材」隨緣心創作，以超低成本創作，用上非專業顏料，以乳膠漆及小學生用的廣告彩「溝色」，即使潮濕都不會溶化，「完全冇影響幅構圖」。

其實都係一個親子活動，小朋友放學回家見到就話要幫手添～～～～我得～你都得！食飯時睇到富士山～當自己坐河囗湖賞風景～～～大人小朋友也心情輕鬆～～ 得閒又可以隨時畫啲景物上去～

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港媽表示自己本來隨意畫了一條藍色的線，其後想起自己心中最喜歡及令心情平靜的風景，所以就畫了下去，小朋友放學回家又會一同參與，都是一件賞心樂事的事。

畫一幅唔難， 靚同唔靚都好主觀， 要維持一個家和諧幸福，先最難呢個我仲學緊（ 我係三個小朋友的港媽上）。

帖文一出，不少網民大讚這名港媽「好犀利」、「好勁」、「高手民間」，有網民直言如果自己不小心刮花牆身一定會不開心，但樓主竟可以把牆身轉化「仲整得咁靚，真心佩服！」，亦有網民認為「重點係三個小朋友一同參與，親子樂。」

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責任編緝：蕭雅文