【打擊罪行】警方反詐騙拘60人涉額7500萬　包括疫下特惠貸款

▲ 警方反詐騙行動拘捕60人 。(曾秋文攝)

警方今日（8月1日）表示，偵破2個詐騙集團，拘捕60人，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙、處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產等被捕，涉及44宗騙案，涉案金額共約7500萬元。

旺角刑事部程知仁警司表示，過去數年詐騙案有上升趨勢，在今年7月18至29日展開代號「熱火」的反詐騙行動，共搗破2個詐騙集團，包括一個騙取政府在疫情期間推出的百份百擔保特惠貸款，金額達600萬元，另一個集團涉嫌網上投資虛擬貨幣騙案涉款500萬元，拘捕39男21女，年齡介乎18至65歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、欺詐、串謀詐騙及洗黑錢等罪名，涉及44宗騙案，損失約7500萬元。

旺角重案組探員在本年初接到報案，指有詐騙集團在去年9月利用一間建築工程公司，騙取「百份百擔保特惠貸款」，經調查後相信集團收購個人資料作傀儡戶口，誇大薪金支出，並虛報營業額大量下跌，在去年9月向銀行申請貸款，在同年10月獲批600萬元，至今沒有償還貸款。重案組人員鎖定目標人物，拘捕3男2女，年齡介乎21至58歲，其中一人是集團骨幹，另4人假扮員工，涉嫌串謀詐騙罪，全部已獲准保釋候查。

另一宗騙受害人是1名48歲女子，她在網上認識騙徒，被介紹使用虛假的投資平台，指有高回報的虛擬貨幣投資項目，及後被騙530萬元。旺角重案組人員鎖定集團成員身份，拘捕4男1女，年齡介乎19至60歲，行動仍然繼續，不排除再有人被捕。

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記者：曾秋文