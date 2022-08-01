【MIRROR演唱會】李啟言未來數周自我恢復關鍵期　阿Mo父親盼大家為兒子祈禱

▲ 全城為阿Mo打氣！

人氣男團MIRROR在7月28日舉行的第4場紅館演唱會時發生嚴重意外，當中舞蹈員阿Mo（李啟言）被舞台上方墜下的巨型屏幕壓傷，至今仍然在ICU留醫，事件震驚整個娛樂圈以至各界關注！

阿Mo接受兩次手術後暫時情況危殆，維生指數穩定。據知，醫療團隊仍需數以長時間觀察阿Mo骨髓神經康復程度，暫未知悉最終活動能力康復情況。

【李啟言傷勢】阿MO情況仍然危殆 院方指全力支援病人康復

最新影片推介：

未來數周為關鍵期

有指，在未來數星期至一個月是阿Mo自我恢復的關鍵期，而目前最重要是保持各項維生機能平穩，避免情況惡化。

另外，阿Mo父母今日再到醫院探病後離開，他們沒回答記者提問，但阿Mo的父親李盛林牧師雙手抱拳以表謝意。

▲ 大家都為阿Mo打氣！

望大家繼續為兒子祈禱

李盛林牧師移居多倫多後，曾擔任士嘉堡華人浸信會（士浸）主任牧師，今早士浸向會友發信，指靠着神的恩典和政府官員的安排，李盛林夫婦得以探訪兒子和從醫生理解情況。

李盛林牧師又請大家繼續以決心和信心，為阿Mo的康復之路祈禱。今次阿Mo的意外非常突然，各界人士都為阿Mo打氣，紛紛向他送上祝福！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

緊貼MIRROR演唱會舞台事故發展：https://www.hket.com/page/408