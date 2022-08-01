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【膽囊炎】張智霖患膽囊炎緊急停工　膽囊炎多由結石阻塞造成食無定時屬高危

醫生診症室 16:34 2022/08/01

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張智霖患膽囊炎緊急停工，膽囊炎多由結石阻塞造成，食無定時屬高危。

近年主要於內地發展的張智霖（Chilam），原定於7月30日到杭州一間百貨公司出席活動，但最終臨時取消行程。今日（1日），張智霖所屬工作室宣布，經診斷後證實張智霖患上膽囊炎，目前已停工休息。

膽囊炎是膽結石阻塞其中一個併發症，有本港醫生表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀。

膽結石高危一族

本港腸胃及肝臟科專科醫生吳昊曾接受TOPick訪問時表示，膽囊結石情況很常見，每10人就有一名為患者，當中有分為大石和多發性的小石。

膽囊結石無論是大是小，成因無異：

  • 主要都是由遺傳、肥胖、女性荷爾蒙分泌異常（如懷孕、服食避孕藥）或年紀大所致。這些因素會影響膽汁的稠度及膽的定時收縮，而愈稠的膽汁就越容易導致生石。
  • 食無定時也有機會令膽囊不收縮，使膽汁較容易沉澱，從而導致生石。肥胖人士，以及部分人因遺傳因素或有慢性肝病例如酒精肝，脂肪肝，肝炎，肝吸蟲等，也會增加患膽結石機會。

吳醫生指，飲食定時，避免過量飲食而引致酒精肝、脂肪肝，有機會降低患膽結石的風險。

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膽結石會間接致死

吳醫生續指，9成患有膽結石的患者沒有任何症狀，但當中有一成患者會出現上腹餐後痛（尤其是右邊）、吃肥膩食物後腹瀉、小便茶色、面黃、肝功能不良、發燒等病徵。

患上膽結石後，結石阻塞有機會導致不同併發症，包括：細菌入血、膽囊炎、膽管炎、胰臟炎、肝炎等，當中膽管炎死亡率5至10%、胰臟炎死亡率約3至5%，嚴重者有機會間接致死。

本港另一位腸胃肝臟科專科醫生吳志豪曾接受TOPick訪問時亦解釋，膽結石可透過超聲波檢查發現，主要是膽計太稠或停留太久就會形成結石。而除了過重外，他指出任何突如其來的體重改變也可能導致膽結石。由於不會有明顯症狀，部分人會誤當為胃痛、腹痛。

不過醫生指出，事實上如果患者沒有症狀，膽結石並不需進行處理或治療，除非患者出現併發症，或反復感到痛楚，才會需要進行緊急手術，甚至切除膽囊。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 膽結石 腹痛 張智霖

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