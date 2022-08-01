【優惠情報】惠康、萬寧及7-Eleven推多重消費回贈　買惠康現金券2,000元送120元

▲ （萬寧提供）

新一輪電子消費券將於8月7日發放，惠康、萬寧及 7-Eleven分別推出多項優惠回饋顧客，其中包括購買現金券即享額外回贈、使用指定支付工具即時扣減優惠，以及使用八達通領取消費券即時賞。

惠康

優惠1：購買惠康現金券買$1,000送$50買$2,000送$120

由2022年8月5日至9月1日，於惠康分店購買現金券即享額外回贈，買$1,000即送$50，買$2,000更送$120。購買現金券會額外獲贈價值$120品牌優惠券，優惠加倍。優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完或送完即止。每人限購$10,000現金券。可使用任何支付工具購買，贈送的$50及$120現金券有效期至9月29日。優惠不適用於所有網上購物或透過任何流動應用程式購物，以及任何電話、傳真或電郵的購物服務。

優惠2：使用恒生Enjoy卡購物滿$500可享高達12,000yuu積分

由2022年7月15日至9月4日，使用恒生信用卡於惠康購物滿$500，一經登記，可享高達 12,000 yuu 積分，使用其他恒生信用卡購物滿$500，亦可獲高達$60 Cash dollars。此優惠可與上述優惠1同時使用。以恒生 Enjoy 卡購買$2,000 現金券，最高可享$180 回贈（包括$120 現金券 及$60 恒生之 cash dollars）。登記熱線：2998 6000，優惠須受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽 hangseng.com/wellcome 或致電24小時恒生信用卡推廣熱線 2998 6899 查詢。

優惠3：購物滿$150 即送$30 現金優惠券

由 2022 年7 月 29 日至 8 月 4 日，凡於分店購物滿$150（以單一發票及折實價計算），即送$30 現金優惠券 1 張。贈送的$30 優惠券有效期至 8 月 11 日，凡購物滿$380，即可使用。

優惠4：使用 WeChat Pay HK 及 AlipayHK 享高達$49產品優惠 由2022年8月1日至8月31日，於惠康使用WeChat Pay HK或 AlipayHK，即享以下產品優惠 :

購買維他／維他奶產品滿$100 減$12

購買威露士產品滿$99 減$10

購買滴露個人護理產品滿$99 減$15

購買獅球嘜食油滿$70 減$5

購買李錦記產品滿$70 減$7

顧客只需於WeChat Pay HK / AlipayHK App的「惠康品牌 Channel」內領取禮券並使用WeChat Pay HK / AlipayHK付款即可享優惠。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱WeChat Pay HK/ AlipayHK App。

萬寧

優惠1：購買萬寧禮券買$1,000 送$50 買$2,000 送$100 買$3,000 送$200

由 2022 年 8 月 8 日至 8 月 31 日，於萬寧分店購買禮券滿指定金額即額外再送禮券，買$1,000 即送$50，買$2,000送$100，買$3,000更送$200。優惠視乎各分店的禮券供應而定，售完或送完 即止。每人每日限購$3,000 禮券，可使用任何支付工具購買，贈送的禮券有效期為最少一年或 以上。優惠不能與 yuu 折扣日或其他優惠日及時段、或消費券優惠券同時使用，只適用於香港 萬寧實體分店。

優惠2：使用5個支付平台可享高達$278即時扣減優惠

由2022年8月7日至9月30日，於分店使用八達通／AlipayHK／Wechat Pay HK／PayMe／BOC Pay，購物滿$288，即時扣減$28，購物滿$388，即時扣減$50，購物滿$688，即時扣減 $100。購物時只需出示支付工具內的優惠條碼（適用於八達通／AlipayHK／Wechat Pay HK） 或於收銀處告知職員需使用優惠（適用於 PayMe／BOC Pay），即可獲得優惠。

另外，於萬寧網店，使用八達通／AlipayHK／Wechat Pay HK／PayMe 購物滿$688，亦可即時扣減$100。優惠不適用於購買萬寧禮券、初生嬰兒奶粉、繳付膠袋徵費，以及不能與 yuu 折扣日或其他優惠 日及時段優惠同時使用。

7-Eleven

優惠1：「7仔買住賞」購買 7-Eleven現金券買$300送$30及1,000 yuu積分

由2022年8月7日至9月30日，於 7-Eleven 分店購買現金券即享額外回贈，買$300（一套 10 張$30 現金券）即送$30 及 1,000 yuu 積分。優惠視乎各分店的現金券供應而定，售完或送完即 止。可使用任何支付工具購買，現金券的有效期至 2023 年 1 月 31 日，而贈送的$30 現金券有 效期至 2022 年 10 月 31 日。所有現金券不適用於購買香煙或服務項目。

優惠2：「著數享不停」使用八達通領取消費券獲贈$6優惠券

由 2022 年 8 月 7 日至 8 月 11 日，凡於 7-Eleven 分店使用八達通領取消費券，即可獲贈 2 張$3 優惠券。贈送的$3 優惠券有效期至8月18日，凡購物滿$30，即可使用。 此券不適用於購買報紙、雜誌、香煙、奶粉、尿片、印花推廣活動換購品、現金券、禮劵、網上遊戲卡、流動電話儲值卡／電話卡／增值券、八達通卡／ 產品、禮品卡、預付卡、各款入場券／車票／郵票、塑膠購物袋收費及其他服務項目。每次交易最多只可使用 1 張優惠券。

優惠3：使用 AlipayHK 享高達$65 優惠券及享指定產品優惠高達$24

由 2022 年 8 月 3 日至 9 月 27 日，於 AlipayHK App 掃碼及關注 7-Eleven 品牌 Channel，限時領 取 7-Eleven 品牌 Channel $10 優惠、AlipayHK x 7-Eleven 獨家賞$5 優惠及 AlipayHK 新登記用戶 $50 迎新優惠，合共高達$65 優惠，詳情如下：

掃碼關注 7-Eleven 品牌 Channel $10 優惠

AlipayHK 消費獎賞：領取 $3 7-Eleven 專屬現金券後，72 小時内買滿 $30 即 減 $3

AlipayHK 消費獎賞：領取 $2 7-Eleven 專屬現金券後，72 小時内買滿 $10 即 減 $2

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記者：陳麗娜