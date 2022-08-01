  • 34°C
香港時間 : 2022801日 (週一) 17:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【八一建軍】李家超：向解放軍致以最崇高敬意　向駐港部隊致以最由衷感謝

政治 16:25 2022/08/01

分享：

分享：

熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

解放軍駐港部隊首次在中區軍用碼頭，舉行建軍節升旗禮。（駐港部隊／李家超Facebook?）

特首李家超今日在Facebook發帖文，談及今日是「八一」建軍節，即解放軍建軍95周年紀念日，希望趁這個特別日子，向解放軍致以最崇高敬意，並向解放軍駐港部隊致以最由衷感謝。

他形容，駐港部隊默默守護香港，是特區繁榮穩定的堅實後盾。

李家超在帖文亦提到，留意到駐港部隊首次在中區軍用碼頭，舉行建軍節升旗禮，而該碼頭是他擔任保安局局長期間，由香港特區政府移交給駐港部隊，形容對他而言意義深遠。

他表示，在過程中克服了重重障礙，包括「黑暴」期間被挑釁破壞等，最終碼頭在2020年9月順利移交，形容有幸見證了這個歷史性時刻，至今仍感無比驕傲。

另外，解放軍駐港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，在「八一」建軍節前夕通過駐軍官方新媒體平台刊發致辭，慶祝解放軍建軍95周年。

致辭回顧解放軍建軍95年來，為中國人民求解放、求幸福，為中華民族謀獨立、謀復興的光輝歷史；以及駐港部隊進駐25年來，依法履行香港防務的堅實足跡。

致辭表示，國家主席習近平7月1日視察駐港部隊並發表重要講話，對加強部隊建設提出明確要求並寄予殷切希望。駐港部隊將深入學習貫徹重要講話精神，，加強駐軍全面建設，提高履行使命能力，與香港各界攜手同心，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠，作出更大貢獻。

駐港部隊還通過舉行升國旗儀式、組織主題文藝演出等活動，慶祝解放軍建軍95周年。

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

團體建議部份軍事碼頭改劃休憩用地　稱不影響解放軍使用
19:10 2019/07/19
團體建議部份軍事碼頭改劃休憩用地　稱不影響解放軍使用
劉兆佳：出動解放軍選項暫不存在　中央不會同意任何打擊警隊士氣動作
20:09 2019/07/30
劉兆佳：出動解放軍選項暫不存在　中央不會同意任何打擊警隊士氣動作
【港區國安法】解放軍駐港部隊司令陳道祥：駐軍是維護香港的「定海神針」
13:20 2020/08/01
【港區國安法】解放軍駐港部隊司令陳道祥：駐軍是維護香港的「定海神針」

你可能感興趣

團體建議部份軍事碼頭改劃休憩用地　稱不影響解放軍使用
19:10 2019/07/19
團體建議部份軍事碼頭改劃休憩用地　稱不影響解放軍使用
劉兆佳：出動解放軍選項暫不存在　中央不會同意任何打擊警隊士氣動作
20:09 2019/07/30
劉兆佳：出動解放軍選項暫不存在　中央不會同意任何打擊警隊士氣動作
【港區國安法】解放軍駐港部隊司令陳道祥：駐軍是維護香港的「定海神針」
13:20 2020/08/01
【港區國安法】解放軍駐港部隊司令陳道祥：駐軍是維護香港的「定海神針」
政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
18:28 2022/07/31
【MIRROR演唱會】舞蹈員方方怒轟總承辦商藝能工程　演唱會監製Fran9一直「潛水」
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
今日 10:23
【MIRROR演唱會傷者】 阿MO父母探病後離開　父雙手抱拳表達謝意
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工
今日 13:21
【膽囊炎】張智霖因身體不適臨時失場　Chilam患膽囊炎緊急停工