【八一建軍】李家超：向解放軍致以最崇高敬意　向駐港部隊致以最由衷感謝

▲ 解放軍駐港部隊首次在中區軍用碼頭，舉行建軍節升旗禮。（駐港部隊／李家超Facebook?）

特首李家超今日在Facebook發帖文，談及今日是「八一」建軍節，即解放軍建軍95周年紀念日，希望趁這個特別日子，向解放軍致以最崇高敬意，並向解放軍駐港部隊致以最由衷感謝。

他形容，駐港部隊默默守護香港，是特區繁榮穩定的堅實後盾。

李家超在帖文亦提到，留意到駐港部隊首次在中區軍用碼頭，舉行建軍節升旗禮，而該碼頭是他擔任保安局局長期間，由香港特區政府移交給駐港部隊，形容對他而言意義深遠。

他表示，在過程中克服了重重障礙，包括「黑暴」期間被挑釁破壞等，最終碼頭在2020年9月順利移交，形容有幸見證了這個歷史性時刻，至今仍感無比驕傲。

另外，解放軍駐港部隊司令員彭京堂和政治委員賴如鑫，在「八一」建軍節前夕通過駐軍官方新媒體平台刊發致辭，慶祝解放軍建軍95周年。

致辭回顧解放軍建軍95年來，為中國人民求解放、求幸福，為中華民族謀獨立、謀復興的光輝歷史；以及駐港部隊進駐25年來，依法履行香港防務的堅實足跡。

致辭表示，國家主席習近平7月1日視察駐港部隊並發表重要講話，對加強部隊建設提出明確要求並寄予殷切希望。駐港部隊將深入學習貫徹重要講話精神，，加強駐軍全面建設，提高履行使命能力，與香港各界攜手同心，為維護國家安全和香港長期繁榮穩定，為推進「一國兩制」實踐在香港行穩致遠，作出更大貢獻。

駐港部隊還通過舉行升國旗儀式、組織主題文藝演出等活動，慶祝解放軍建軍95周年。

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責任編輯：胡偉明