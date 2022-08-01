【世界以痛吻我】黃妍提供良方紓解痛楚　鼓勵面對負面情緒

▲ 黃妍完成宣傳活動。

唱作人黃妍（Cath）為新歌《世界以痛吻我而我歌唱》舉辦《Pain Outside the Boxes》新歌宣傳活動，經過個多月來的巡展，在過去的周末終完成最後一站，Cath特別現身為樂迷獻唱，為活動畫上句號外，亦為近日的負面情緒提供面對痛楚的良方，以排解心中鬱結。



歷時個多月的《Pain Outside the Boxes》巡展於周末完結，Cath特別在最後一天現身最後一站，並帶同結他為樂迷獻唱了《Little People》、《世界以痛吻我而我歌唱》及《至少有歌》三首作品。

Cath表示很久未有跟樂迷聚會：「對上一次面對面獻唱已經是上年的事，即使年頭辦《無睡意Love Live》都只是網上直播音樂會，今次的聚會形式，真係好耐冇試過。」

▲ 歌迷聚會。





Cath亦按活動主題分享了如何面對傷痛，Cath道：「《世界以痛吻我而我歌唱》想講呢個世界會不斷俾唔同嘅痛同挑戰，係好難過，但我們要搵方法同痛共存，所以先有百子櫃這活動，每一站都List Out 12種不同的痛，當遇到那痛時可以有何方法面對。」

她指即使不是即時可以解決問題，但可照顧自己心靈健康，去同痛楚共存，等自己再解決問題。」Cath提供的方法，其實人人都做得到。Cath分享道：「裡面有好多良方卡，例如會叫大家去游水、大嗌、剁豬肉⋯⋯好多無聊嘅嘢，主要係俾大家一個思路跳出去，唔好鑽牛角尖。」



近日負面情緒籠罩四周，Cath希望這些小小的良方能幫到大家，也能為大家找到釋放的出口。

▲ 忙過歌曲宣傳後，Cath近日已密鑼緊鼓準備《Cath x per se：詩的吶喊音樂會》。

她說：「知道最近好多人心情都唔係咁好，大家要照顧自己嘅心靈健康，有唔開心唔舒服，要講出口，要搵方法抒緩，所以我就同有抽卡嘅朋友仔講，咁多站佢哋抽咗好多卡，當唔知用乜嘢方法處理到嘅時候，我啲良方卡，內容雖然好無聊，但都可以令自己跳出去，等思路清晰一啲。」



眾多的良方中，Cath唯獨游水不會做，因為她不諳水性，但將游水列為良方之一，全因填詞人周耀輝跟他分享過的一席話。

她說：「上年同周耀輝老師食飯，佢同我講話嗰輪朝朝都有游水，尤其疫情期間更加需要游水，因為疫情期間衛生問題，少咗好多擁抱，例如握手、身體接觸少咗好多，但游水因為水壓同埋游水嘅時候，啲水會不斷湧過嚟，就會感受到被擁抱被撫摸嘅感覺，係會好舒服同安慰，所以佢好建議大家游多啲水，所以準備良方卡時，就好快閃過咗呢個處理痛楚嘅方法，放咗喺裡面。」

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