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【幼童打針】科學委員會同意新冠疫苗接種年齡降至6個月大　崔俊明倡購入幼童劑量復必泰疫苗

社會 00:01 2022/08/02

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香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（冼偉倫攝）

衞生署聯合科學委員會昨日通過建議，將兩款新冠疫苗的接種年齡降至6個月大嬰兒。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，5歲以下幼童復必泰疫苗的劑量是成人劑型的十分之一，由於誤差可能較大，涉及一定技術，建議當局向相關藥廠購入幼童劑型疫苗。

現時科興疫苗及復必泰的最低接種年齡分別是3歲及5歲，聯合科學委員會昨開會審視2間藥廠的資料，同意接種年齡降至6個月大。崔俊明表示，本港現為12歲或以下的兒童接種三分之一劑量復必泰疫苗，在5歲以下幼童接種時，疫苗要稀釋至成人份量的十分之一、即0.03毫升，由於出現誤差率機會高，建議當局向相關藥廠購入幼童劑量疫苗，以免出現因誤差導致的不良反應。

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強。（資料圖片）

港大醫學院兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強指，如藥廠申請提供幼童劑量疫苗，並盡快提交相關數據，料最快9月可以為3歲以下幼童打針。他又說，衞生署和醫院管理局設有先進和完善的醫療信息系統，密切監察疫苗接種後的不良反應，有效掌握新冠疫苗的接種情况，而本港兩款為小孩接種的新冠疫苗已獲證實安全有效，籲家長盡快為兒童完成三針疫苗接種。

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記者：郭詩詩

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