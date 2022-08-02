【珍惜視力】奧比斯推「蒙眼･跨障礙」活動　讓小學生體驗黑暗珍惜視力

▲ 奧比斯推「蒙眼･跨障礙」活動，讓小學生體驗黑暗珍惜視力。

奧比斯每年皆會在全港小學推行蒙眼活動，最廣為認知的則非「蒙眼午餐」莫屬。但如今受疫情影響，令同學們難以聚首一堂用膳，奧比斯遂在2022年設計全新活動「蒙眼·跨障礙」，讓學童在校內以實體形式，玩「小蛇過路障」、「傳遞小豆袋」和「羽毛球閃避賽」。

學生積極參與

在優才(楊殷有娣)書院小學部的早會上，同學們蒙上眼睛，以「小蛇過路障」及「傳遞小豆袋」遊戲，作第一身體驗，目的是希望他們在遊戲中能親歷視障人士的生活困難，從而提升個人護眼意識和培養同理心。

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一年級的陳雨果及姚𦾾同學表示，遊戲可以體驗到失去視力時的無安全感，也非常需要前方同學帶路，才能順利完成遊戲。他們體驗到有視力障礙人士的日常生活之困難，因此以後會更愛惜自己的眼睛。

優才(楊殷有娣)書院小學部校長陳偉傑認為，是此奧比斯的活動非常有意義：

學校注重學生的學習體驗，不希望單靠書本上描述視障或盲人的生活，讓同學只局限於空泛的了解，缺乏實質感受。因此，學校希望透過奧比斯的活動，讓學生有機會親身體驗到視障人士生活。就像是跨越路障、在看不見的情況下傳遞豆袋，這些都比單靠書本上看，令同學更加印象深刻。

另外，該校的何仲佳主任也表示，學生參與度良好，玩遊戲時非常積極，達到預期效果。學校也透過捐款，籌得一萬五千元港幣，可幫助約25名視障人士。

挑戰進行視像形式遊戲

奧比斯還因應疫情，做出新的嘗試。除在校内用實體形式玩遊戲，老師還可選擇以視像形式舉行「蒙眼·跨障礙」。奧比斯會提供聲音導航、聲帶和活動指引，讓老師在網課期間指導同學在家接受3個蒙眼挑戰，包括「聲音挑戰」、「打字挑戰」和「生活挑戰」。視像形式的「蒙眼·跨障礙」同樣能讓學生體驗失明人士所面對的障礙和保護眼睛的重要性。

無論哪種形式，學校凡參加「蒙眼·跨障礙」活動，可額外申請一節護眼講座，由奧比斯校園教育組的同事分享護眼小貼士、常見護眼知識和世界盲疾概況。奧比斯亦為鼓勵更多同學參與，所有參與學生均可獲贈小丸子主題護眼小冊子和視力測試表；凡捐款滿港幣40元或以上，更可獲贈可愛小丸子主題眼罩乙個。詳情：https://bit.ly/3biE7L0

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記者：張沛