【經濟狀況】政府預先估計數字　本港今年第二季GDP按年跌1.4%

▲ 本港第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較去年同期實質下跌1.4%，但較第一季上升0.9%。（林宇翔攝）

政府統計處今日公布，今年第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，較去年同期實質下跌1.4%，但較第一季上升0.9%。政府發言人形容，香港經濟在第二季有所改善，但改善程度較預期小。

當局表示，第二季GDP下跌，主要是由於季內對外貿易表現疲弱所致。

按GDP各個主要組成部分分析，私人消費開支在今年第二季與上年同期比較，實質大致維持不變而第一季則下跌5.8%；政府消費開支方面，繼二零二二年第一季上升6.7%後，在第二季與上年同期比較實質上升13.0%。

本地固定資本形成總額，今年第二季與上年同期比較實質下跌3.0%，而第一季的跌幅為7.8%。

同期，貨品出口總額與上年同期比較，錄得8.6%的實質跌幅，較第一季4.5%的跌幅加劇；貨品進口繼今年第一季下跌5.9%後，在第二季實質下跌6.2%。

服務輸出在今年第二季與上年同期比較。實質上升1.8%，而第一季則下跌2.9%；服務輸入在今年第二季實質下跌0.7%，而第一季的跌幅為3.8%。

政府發言人指，隨着本地疫情普遍改善和社交距離措施繼而放寬，加上政府各項支援措施的幫助，本地活動略見恢復。

但發言人同時指出，近期確診數字回升和金融狀況收緊，影響了季度後期的復蘇勢頭；而外圍方面，環球需求減弱及內地與香港之間的跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港的出口造成嚴重影響。

政府預計，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現，雖然內地經濟應會進一步復蘇，但或未能完全抵銷先進經濟體轉差的影響。

至於本地方面，當局經濟活動在今年餘下時間料會進一步恢復，但程度將視乎本地疫情發展，以及金融狀況收緊對市民消費能力和氣氛的影響，而消費券計劃和其他政府推出的支援措施應會繼續支持需求。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明